Todos os subúrbios americanos têm uma mãe que é líder das mães perfeitas. Aquela que leva os filhos a 30 mil atividades, que faz jantares com muito puré de batata e ervilhas e que dinamiza grupos da catequese, de teatro e afins. Neste caso, essa mãe é Candace Montgomery, ou Candy para os amigos, aquela que não se cansa de dizer que tem “a melhor casa para festas”. Ah, ela é também uma assassina.

Não fiquem chocados, isto não é um spoiler, é o elemento central que é revelado logo no primeiro episódio – os cinco da minissérie estão já disponíveis na Disney+. “Candy” recorda a história verídica de uma mulher de Wylie, Texas, que em 1980 matou Betty Gore com 41 machadadas, e do julgamento que se seguiu (o veredito está ao alcance de uma breve pesquisa online mas, se quiserem aproveitar a história, não procurem mais do que isto).

O guião, assinado por Robin Veith (“Mad Men”, “Sangue Fresco”), começa por nos agarrar sem grandes demoras. A dúvida que se instala na cabeça do espectador não é saber se Candy é ou não culpada, mas sim quais os seus motivos para um crime tão macabro – há uma cena na qual o marido, Pat, não querendo acreditar na possibilidade de tal ato, reproduz os 41 golpes no tronco de uma árvore. Ver aquilo é penoso, agora imaginem aquela violência num humano. Mais do que isso, a história mostra-nos a raiva e a tensão acumuladas nesta mulher. Através de pequenos frames – como o apertar, até ao limite, de uma espátula junto à bancada da cozinha – vemos gestos que abafam o que esconde Candy e o seu verdadeiro temperamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: O filme da vida dos Football Leaks