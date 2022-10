Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) demonstrou que métodos de espectroscopia vibracional, técnicas não invasivas e altamente sensíveis, são eficazes na deteção precoce de cancro, revelou esta quarta-feira aquela instituição de ensino superior.

O estudo, designado de “VIBSonCANCER – Diagnóstico de Cancro a Nível Molecular por Espectroscopia Vibracional”, é financiado com 240 mil euros.

O projeto focou-se no “desenvolvimento de métodos óticos de diagnóstico que podem usar radiação de laser ou de infravermelho (as chamadas espectroscopias de Raman e de infravermelho), com o objetivo de auxiliar os médicos na deteção precoce de cancro e avaliação de margens cirúrgicas”, informou a UC, em comunicado.

As atuais técnicas de diagnóstico baseiam-se em alterações morfológicas, ou seja, na forma das células e no seu ambiente, o que possibilita ao patologista determinar se elas estão normais, displásicas (alteradas) ou neoplásicas (cancerígenas).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já as técnicas propostas no estudo, além de “não serem invasivas”, permitem obter “informação química para além da morfológica”, sendo que as alterações a nível químico podem preceder as variações da forma celular e esta informação adicional pode ser “essencial” para o médico poder efetuar um diagnóstico precoce da doença, explicou a UC.

“As nossas técnicas não substituem as atuais, nem o pretendem fazer. O que nós queremos é fornecer informação que não é possível obter por outros métodos”, disse, citada na nota de imprensa, Maria Paula Marques, líder do projeto.

Esta técnica permite ver e analisar “alterações de composição química, por exemplo, de proteínas ou de lípidos”, e já entrou na clínica de alguns hospitais dos Países Baixos, Inglaterra ou Canadá, em estudos-piloto.

Para avaliar a sua eficácia, a equipa testou várias amostras de tecidos e os resultados foram muito positivos, demonstrando o “elevado potencial destes métodos”.

“Conseguimos detetar diferenças de composição química entre o tecido maligno e não maligno. E, dentro dessas diferenças, há alguns constituintes celulares e do tecido que variam mais, os chamados marcadores. Testámos vários tipos de tecido maligno e não maligno, como, por exemplo, de cancro de mama, de língua, de próstata e de colo do útero”, frisou.

Com os biomarcadores, a equipa vai poder apurar as técnicas, de modo que sejam facilmente analisadas por qualquer clínico, mesmo que não seja espetroscopista, e poderem ser usadas no bloco operatório, por exemplo, para avaliar margens cirúrgicas intraoperatoriamente.

A cientista explicou que as margens cirúrgicas representam um “grande problema para os cirurgiões”, já que, “quando retiram um tumor, os cirurgiões nunca podem ter a certeza absoluta da margem cirúrgica, sendo passível de erro”.

Em suma, este estudo pretende contribuir para o “desenvolvimento de técnicas de espectroscopia vibracional de vanguarda”.

A UC deu ainda nota de que os cientistas estão já a desenvolver um protótipo, esperando que estes métodos de diagnóstico mais rigorosos e não invasivos tenham um impacto importante no sucesso da quimioterapia e ajudem no desenvolvimento de tratamentos personalizados com melhores prognósticos.

O projeto, liderado por Luís Batista de Carvalho e Maria Paula Marques, da Unidade de I&D “Química-Física Molecular” da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), conta com a colaboração do Instituto Português Oncologia de Coimbra e do Porto e ainda do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil.

A equipa inclui as investigadoras Ana Batista de Carvalho, Inês Pereira dos Santos, Adriana Mamede, Mariana Vide Tavares e o doutor Paulo Figueiredo.