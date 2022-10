O Dia do Douro assinala-se sábado, no Peso da Régua, uma iniciativa que visa aproximar a comunidade da Via Navegável do Douro, onde, este ano, se estão a “ultrapassar as expectativas” a nível turístico.

A informação foi avançada esta quarta-feira à agência Lusa pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), a gestora da Via Navegável do Douro, que vai desde o Interior ao Litoral, atravessando 23 municípios, numa extensão de 208 quilómetros.

Para celebrar o rio Douro, a APDL preparou um dia de atividades que decorrem sábado, no cais do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e esta é, segundo a instituição, “uma oportunidade para a comunidade ficar a conhecer a via navegável”.

E, de acordo com a APDL, o ano 2022, considerado de retoma após a pandemia de Covid-19, “está a superar as expectativas a nível turístico com os números muito aproximados de 2019, ano de máximos recentes, podendo mesmo ultrapassar os valores atingidos”.

O tráfego entre cais aumentou substancialmente, embora ainda não se registem máximos no número de passageiros, resultado dos limites impostos nas embarcações fruto da pandemia”, salientou.

Diariamente, acrescentou, são registados “mais de uma centena de movimentos entre eclusas, logo o tráfego entre cais deverá ser o maior dos últimos anos, tendo em conta que ainda faltam dois meses para o encerramento das barragens”.

Em 2019, viajaram no rio Douro 1.644.937 passageiros, dispersos pelas várias tipologias de embarcações e ofertas turísticas, como os cruzeiros na mesma albufeira, que concentrou a maior parte dos turistas (1.336.452), cruzeiros de um dia, barcos-hotéis e recreio.

No ano de 2020, em que devido à Covid-19 as embarcações estiveram paradas entre março e junho/julho, transitaram no Douro 226.333 passageiros, menos 86,24% do que em 2019, e 2021 foi já de alguma recuperação.

A APDL disse ainda que estão “em cima da mesa” vários projetos para a via navegável “com vista à melhoria das condições de navegabilidade e segurança”, nomeadamente o melhoramento dos sistemas de informação fluviais, o melhoramento de parte do CCTV (circuito interno de câmaras de vigilância) e do controlo de acesso aos cais.

Neste momento, referiu, está a ser executado o plano de resíduos, prevendo-se, até 2026, aumentar a capacidade a 15 cais para a recolha de resíduos líquidos e sólidos das embarcações, contribuindo assim para “uma política de sustentabilidade na via navegável do Douro”.

Para o Dia do Douro estão programadas várias atividades, que vão desde batismos de navegação, visitas ao rebocador “Cachão da Valeira”, visitas ao Museu Douro, a cerimónia de entrega de prémios escolares APDL, a atuação do Grupo Teatral D. Antónia, bem como da “Associação Godibombos” e dos “Os Rabelos do Douro” e, para finalizar, o concerto “The Royal Band”.

Foi a 19 de outubro de 1990, há precisamente 32 anos, que, pela primeira vez, uma embarcação turística subiu o rio, desde a foz, no Porto, até ao porto espanhol de Veja Terrón, junto a Barca D´Alva.