O dossiê final da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 (CEC2027) vai ser entregue, esta sexta-feira, em Lisboa, por uma comitiva liderada pelo presidente da câmara, Carlos Pinto de Sá, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Equipa de Missão Évora 2027 revelou que a entrega presencial do bid book de seleção da candidatura, correspondente à fase final do processo, vai ser entregue no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) do Ministério da Cultura, às 12h00.

Antes, às 09h30, em Évora, decorre uma sessão na Torre do Salvador, sede da candidatura alentejana.

De acordo com a convocatória enviada aos jornalistas, a comitiva que vai entregar o dossiê em Lisboa deverá partir às 10h20, sendo liderada pelo autarca Carlos Pinto de Sá, mas integrando também outros membros da Comissão Executiva Évora 2027, assim como Paula Mota Garcia, coordenadora da Equipa de Missão Évora 2027.

A candidatura de Évora a CEC é promovida pela Comissão Executiva Évora 2027, liderada pela Câmara Municipal de Évora.

Esta comissão executiva é ainda constituída pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo — ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo — ARPTA.

A 11 de março deste ano, numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foi anunciado o grupo de quatro cidades portuguesas finalistas a CEC2027, no culminar de uma semana de audiências com as delegações de cada candidatura.

As quatro cidades que passaram à fase final, escolhidas de entre 12 municípios candidatos, foram Évora, Ponta Delgada, Braga e Aveiro.

Aquando da entrega do primeiro dossiê, a em 23 de novembro de 2021, foi explicado aos jornalistas que o mote da candidatura de Évora é a palavra “vagar”, expressão tipicamente alentejana.

A candidatura baseia-se em três eixos – herança cultural, intangibilidade e biodiversidade — e privilegia a criação de projetos de artistas e organizações locais, promovendo o tecido cultural de Évora e do Alentejo, referiram então os promotores.

O processo de escolha prevê ainda que o júri visite cada cidade finalista e faça audições com as equipas dos respetivos projetos, anunciando a CEC2027 no início de dezembro.