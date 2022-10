A GreenVolt anunciou esta quarta-feira estar a construir mais cinco parques solares fotovoltaicos em Portugal, com uma capacidade adicional de geração de energia renovável de até 70 Megawatt (MW), a juntar aos 10 MW já em operação em Cantanhede.

Estão em fase de construção um total de cinco projetos de energia solar fotovoltaica no centro e sul do país que, a prazo, poderão adicionar até 70 MW à capacidade de geração energética, tirando partido da forte exposição solar do país”, avança a empresa de energias renováveis em comunicado.

Estes parques vão juntar-se a um outro que está já em produção — o parque de Cantanhede — com cerca de 18 mil painéis solares e uma capacidade de 10 MW, sendo capaz de alcançar uma produção estimada de 16 Gigawatt/hora (GWh) por ano.

“Num momento em que é importante diversificar as fontes de energia, mas também procurar fontes sustentáveis, a GreenVolt decidiu acelerar os projetos que tem em desenvolvimento em Portugal”, sustenta a empresa.

De acordo com a empresa, “o parque de Cantanhede, bem como os outros cinco que estão agora a ser construídos, fazem parte de um conjunto de projetos solares fotovoltaicos que totalizam 243 MW de capacidade, dos quais cerca de 160 MW se encontram em avançado estado de desenvolvimento“. A GreenVolt detém 50% destes projetos.

A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos, em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, atuando em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 6,7 GW (Gigawatts), dos quais 2,9 GW “em estado avançado de desenvolvimento até ao final de 2023”.

No segmento estratégico da geração descentralizada de energia renovável, a GreenVolt atua nos mercados português e espanhol, tanto no segmento empresarial como no residencial.