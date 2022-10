O líder do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe de Sousa, defendeu esta quarta-feira a gratuitidade das creches e jardins-de-infância na Madeira e o “emagrecimento da máquina administrativa do Governo Regional”, numa reunião de preparação do orçamento para 2023.

Na audição com o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, o JPP transmitiu ao executivo (PSD/CDS-PP) “a necessidade de haver um emagrecimento da máquina administrativa do Governo”, propondo a extinção da empresa pública Madeira Parques Empresariais, indicou Filipe de Sousa aos jornalistas no final do encontro.

Na perspetiva do também presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, aquela empresa “tem custos significativos para a máquina administrativa regional e essas competências poderiam ser muito bem absorvidas por via de um serviço direto do Governo Regional ou então pelas câmaras municipais”.

“E aqui o Governo também dava um sinal de poupança, de emagrecimento da máquina administrativa”, reforçou.

O JPP, representado por três deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, pretende também que o executivo inscreva no orçamento para o próximo ano uma verba que garanta a gratuitidade das creches e jardins-de-infância, uma medida que o partido considera ter impacto direto na classe média.

É uma medida importante, terá um impacto significativo no orçamento da região, mas por via do tal emagrecimento que eu há pouco falei, nos poderíamos compensar essa mesma gratuitidade”, apontou Filipe de Sousa.

O presidente do JPP e da autarquia de Santa Cruz disse ainda que “a administração local tem de ser olhada pelo Governo Regional como deve ser”, considerando que as verbas correspondentes a cada município por via dos contratos-programa devem ser inscritas previamente no orçamento.

“Atualmente, nós vivemos aqui numa situação da vontade política do senhor secretário e do governo regional e os municípios, muitos deles, gozam dessa prerrogativa, e bem, e outros são discriminados”, lamentou.

O secretário das Finanças, Rogério Gouveia, está hoje a ouvir os cinco partidos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira (PCP, JPP, PS, PSD e CDS-PP), com vista à elaboração do Orçamento Regional para 2023.

O documento será entregue no parlamento madeirense em novembro e a discussão em plenário está prevista para dezembro.