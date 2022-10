O Orçamento da Madeira para 2023 contempla a aplicação do diferencial fiscal máximo de 30% nos 3.º e 4.º escalões do IRS, confirmou esta quarta-feira o secretário das Finanças, adiantando que o valor global será “um pouco inferior” ao deste ano.

Iremos concentrar o desagravamento no 3.º e no 4.º escalão e, também por esta via, atender a medidas de apoio à classe média, assegurando a forte componente social do Orçamento no ano de 2023 na manutenção das medidas sociais”, disse Rogério Gouveia.

O governante falava depois das audições prévias com os partidos representados no parlamento regional — PSD, CDS-PP, PS, JPP e PCP –, no Funchal, no âmbito da preparação da proposta do Orçamento da região autónoma para 2023 (ORAM2023).

“Temos já compromissos públicos assumidos no que diz respeito, em primeira linha, no desagravamento fiscal do IRS”, afirmou, confirmando que a redução de 30%, já aplicada nos dois primeiros escalões, vai estender-se ao 3.º e 4.º no próximo ano, o que implica uma quebra de receita na ordem dos 45 milhões de euros.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP) prevê também perdas ao nível do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e do IRC, mas, por outro lado, não vai alterar as taxas do IVA.

“Não podemos baixar o IVA neste momento, preferimos continuar a política que já vem sendo desenvolvida a alguns anos a esta parte de reduzir o imposto sobre o rendimento — já esgotámos o diferencial nas pessoas coletivas [IRC], estamos a caminhar a passos largos para esgotar do diferencial permitido para as pessoas singulares [IRS]”, disse Rogério Gouveia.

“As pessoas ficam com mais rendimento disponível e, legitimamente, têm a opção de fazer poupança ou de fazer consumo”, reforçou.

O governante adiantou também que o valor global do Orçamento da Madeira para 2023 será “tendencialmente um pouco inferior” ao deste ano, que foi de 2.030 milhões de euros, o maior de sempre.

“Vamos ter um ano necessariamente impactado pela contingência geopolítica que atravessamos, ninguém consegue saber o nível desse impacto, nem quanto vai durar”, alertou, sublinhando que o executivo regional está preparado para “implementar medidas que se venham a revelar necessárias” e está “a construir um Orçamento responsável”.