A Escola EB 2,3 Frei João em Vila do Conde, distrito do Porto, que esta manhã esteve encerrada devido a uma inundação provocada pela chuva, já está a funcionar normalmente no período da tarde, confirmou à Lusa fonte do estabelecimento.

A atividade letiva no primeiro período do dia não se realizou uma vez que algumas salas de aulas e corredores ficaram inundados, devido à forte chuva que se fez sentir na região Norte do país.

À porta do estabelecimento de ensino, que acolhe centenas de alunos, do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, foi afixada um aviso dando conta da suspensão das aulas no primeiro período do dia.

“Hoje não haverá aulas no turno da manhã devido à escola se encontrar inundada”, podia ler-se numa nota informativa afixada num dos portões da escola.

Segundo apurou a Lusa junto de fonte da autarquia, a situação foi resolvida pelos elementos da escola, com auxílio dos bombeiros locais e também elementos da Câmara Municipal de Vila do Conde, tendo o presidente da autarquia, Vítor Costa, se deslocado ao local para acompanhar os trabalhos.

Reposta a normalidade, as aulas foram retomadas esta tarde, assim como o serviço e bar e cantina.

A Escola EB 2,3 Frei João foi recentemente alvo de profundas obras de remodelação, concluídas em 2015, depois de cinco anos de intervenções, onde foram gastos cerca de sete milhões de euros.