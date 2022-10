A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, usou a sua conta de Instagram para partilhar um vídeo de atualização sobre a história de Vlad Tanyuk, o menino de 6 anos que perdeu a mãe durante a ocupação russa da cidade ucraniana de Bucha. Vlad passou 30 dias num programa de reabilitação em Espanha a recuperar de stress pós-traumático.

“Agora voltou um sorriso ao rosto de Vlad”, escreve Olena na descrição da publicação, onde conta que o menino continua com saudades da mãe, mas já consegue falar sobre o assunto depois de completar o programa de reabilitação Gen.Camp, da Gen.Ukrainian, uma organização pública de pessoas que se uniram para ajudar crianças da Ucrânia a superar traumas da guerra.

A história de Vlad foi falada em todo o mundo quando uma fotografia sua ao lado do túmulo da mãe se tornou viral em abril deste ano. Maryna Tanyuk era professora de infância. Morreu aos 33 anos, vítima do stress causado pela guerra que a levou a deixar de comer.

Quando a guerra começou na Ucrânia, os pais refugiaram-se com os três filhos (Vlad e os irmãos, Vova e Sophia) num pequeno quarto na cave do prédio onde moravam, que forraram com lençóis para abafar o som dos ataques militares e bombardeamentos que decorriam em Bucha. Foi nessa divisão que Maryna Tanyuk acabou por morrer à frente dos familiares.

No dia em que o fotojornalista Rodrigo Abd tirou a famosa fotografia a Vlad, o menino tinha ido com o pai e com o irmão de 10 anos visitar o túmulo da mãe, onde lhe deixaram duas latas de feijão e um pacote de sumo de laranja.