A Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) e o Remix Ensemble Casa da Música vão fazer a estreia mundial, no domingo, no Porto, da encomenda feita ao compositor estónio Erki-Sven Tüür, dedicada às vítimas da guerra na Ucrânia.

“A ideia de encomendarmos uma peça a Erki-Sven Tüür surgiu depois de, em 2019, termos tocado Sinfonia n.º 5 com a Orquestra Sinfónica da Casa da Música. A linguagem que usa adapta-se muito bem à da OJM, como tal lançámos o desafio para que compusesse para uma ‘big band’ de jazz e um ensemble contemporâneo, neste caso o Remix”, explicou, em comunicado, Pedro Guedes, diretor da OJM.

A peça “Mare Lacrimarum” tem a duração de 30 minutos e resulta da encomenda feita ao compositor estónio pela OJM, Casa da Música e Kölner Philarmonie, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos.

O concerto integra o ciclo Outono em Jazz, da Casa da Música, e vai ser antecedido por temas de Magnus Lindberg, Lotta Wennäkoski e Anders Hillborg, pelo Remix Ensemble, com direção musical de Olari Elts.

De acordo com a biografia publicada pela OJM, Erkki-Sven Tüür tocou e foi vocalista no grupo de rock progressivo In Spe, enquanto estudava composição no Conservatório de Talin e em privado com Lepo Sumera.

“Emergiu como um dos principais compositores da Estónia no final dos anos 80, e com o desmembramento do bloco soviético depressa começou a receber encomendas e a atuar por toda a Europa”, referiu em comunicado a OJM.

As suas obras incluem uma ópera, “Wallenberg”, um ciclo de sete peças para ensemble com o título geral “Architectonics”, e um conjunto de sinfonias que “tem vindo a crescer rapidamente nos últimos anos”.

A última, n.º 8, foi estreada na Escócia em abril de 2021 sob direção de Olari Elts.

Os bilhetes para o concerto, marcado para as 18:00 de domingo na Sala Suggia, custam 14 euros e estão à venda na bilheteira da Casa da Música e ‘online’.