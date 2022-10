O deputado único do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira propôs esta quarta-feira um acréscimo de 8% nos salários, a garantia do subsídio de insularidade para todos os trabalhadores e um acréscimo de 80 euros nas reformas até aos 1.600 euros.

Estas foram algumas das medidas apresentadas pelo comunista Ricardo Lume numa reunião de preparação do orçamento da região para 2023 com o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

O governante está esta quarta-feira a ouvir os cinco partidos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira (PCP, JPP, PS, PSD e CDS-PP).

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, o deputado do PCP salientou que o partido pretende um orçamento para 2023 que dê resposta ao empobrecimento dos cidadãos e ao aumento do custo de vida.

Para isso, considerou, é necessário “assegurar, em 2023, o acréscimo aos salários na ordem dos 8%, garantir o subsídio da insularidade a todos os trabalhadores da administração pública, mas também do setor privado, e garantir um acréscimo extraordinário regional de 80 euros para reformados e pensionistas com reformas até aos 1.600 euros”.

Por outro lado, os comunistas propuseram ao executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, a fixação de preços máximos em bens essenciais e dos combustíveis, bem como “alargar os critérios do gás solidário a todas as famílias madeirenses”, de forma a combater a escalada de preços.

Na área social, Ricardo Lume considerou “fundamental” garantir o passe único de transportes públicos para toda a região autónoma e a gratuitidade dos passes para os idosos e para os estudantes.

“Defendemos também o congelamento das rendas de habitação na Região Autónoma da Madeira e que sejam alargados os apoios ao arrendamento às famílias da classe média, que hoje tem dificuldades em aceder a habitação”, acrescentou.

O parlamentar apontou ainda a gratuitidade dos medicamentos para maiores de 65 anos, doentes crónicos e famílias carenciadas e dos manuais escolares para a escolaridade obrigatória como algumas das medidas esta quarta-feira apresentadas ao executivo liderado por Miguel Albuquerque (PSD).