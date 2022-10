O índice de preços na produção industrial aumentou 19,6% em setembro face ao mesmo mês de 2021, contra 22,4% em agosto, mantendo-se a “forte influência” dos preços da energia e dos bens intermédios, informou esta quarta-feira o INE.

Todos os agrupamentos apresentaram variações positivas, tendo os bens de consumo apresentado a única aceleração face ao mês anterior e a energia um abrandamento de 14,8 pontos percentuais”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Excluindo o agrupamento da energia, a variação dos preços na produção industrial manteve o crescimento de 15,3% pelo terceiro mês consecutivo.

A secção das indústrias transformadoras registou uma variação homóloga de 23,0% (23,4% no mês precedente), da qual resultou um contributo de 20,1 pontos percentuais para a variação do índice total.

Já a secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio apresentou uma taxa de crescimento homólogo de -5,8%, originando um contributo de -0,6 pontos percentuais.

Em setembro, a variação mensal do índice agregado foi -0,2% (2,2% em setembro de 2021), enquanto no terceiro trimestre os preços na produção industrial aumentaram 22,2% (24,9% no trimestre anterior).