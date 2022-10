A primeira aeronave KC-390 da Força Aérea, comprada por Portugal à empresa brasileira Embraer e que conta com componentes produzidos em território nacional, é esta quarta-feira apresentada em Beja, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

A apresentação desta aeronave e a inauguração das instalações que vão receber a frota tem início marcado para as 10h30, na Base Aérea N.º 11, distrito de Beja, na qual também estará presente a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

Esta é a primeira de cinco aeronaves deste tipo que Portugal acordou em 2019 comprar à empresa brasileira Embraer e que irão substituir os Hercules C-130, por um valor de 827 milhões de euros.

O avião de carga e transporte, que chegou a Beja no passado dia 16, será entregue à Força Aérea Portuguesa (FAP) em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027, no âmbito dos contratos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Até março do próximo ano, será feita no país “a integração dos equipamentos NATO e certificados pela Autoridade Aeronáutica Nacional”, segundo informação divulgada pelo ramo.

Os aparelhos contam com componentes feitos em Portugal, nomeadamente nas unidades da Embraer no país – as duas fábricas em Évora e a OGMA, em Alverca – e o negócio inclui a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida.

O KC-930 é uma aeronave adaptada ao transporte e lançamento de cargas e tropas, reabastecimento aéreo, busca e resgate e combate a incêndios florestais.

O Orçamento de Estado para 2023 prevê uma despesa total consolidada de 2.584,9 milhões de euros para a Defesa Nacional, que inclui um investimento de mais 17 milhões na Lei de Programação Militar (LPM) face às estimativas para 2022.

No documento, o executivo destaca, entre outras, “as intervenções previstas na LPM, designadamente, contratos de sustentação das aeronaves KC-390”.

“O investimento ascende a 505,9 milhões de euros, dos quais 301,4 milhões de euros se enquadram no âmbito da LPM, em que se destaca a despesa relativa ao programa de aquisição das aeronaves militares de transporte estratégico KC-390 e a construção de dois navios de patrulha oceânica”, é salientado no texto.