As forças russas que controlam a região ucraniana de Kherson, recentemente anexada por Moscovo após um referendo que a comunidade internacional não reconheceu como legítimo, estão a apelar à população para que abandone a área da cidade e já começaram a retirar dezenas de milhares de pessoas do local, uma vez que se aproxima uma batalha dura pelo controlo da região.

“No futuro muito próximo, vai começar a batalha por Kherson”, escreveu na terça-feira à noite no Telegram o vice-administrador da região de Kherson recém-instalado pelos russos, de acordo com o jornal The Guardian. “A população civil deve abandonar a área para as hostilidades duras que se avizinham, se for possível, para não se expor a riscos desnecessários.”

Na terça-feira, o novo comandante das forças russas na Ucrânia tinha afirmado publicamente que o exército ucraniano se estaria a preparar para usar métodos ilegais contra as tropas russas em Kherson, uma das quatro regiões ucranianas que foram anexadas pela Rússia no dia 30 de setembro após a realização de referendos não reconhecidos pela comunidade internacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O autarca pró-russo em Kherson disse já esta quarta-feira que as autoridades planeavam retirar cerca de 60.000 pessoas nos próximos seis dias, devido à crescente pressão de uma contra ofensiva ucraniana. Na transmissão online “Soloviev Live” no Telegram, Vladimir Saldo adiantou que as autoridades estão a mover as pessoas para a margem esquerda de Dnipro para manter a segurança e permitir que as tropas comecem a agir resolutamente.