Quem é Black Adam? Um super-herói, um super-vilão, um super-herói com tonalidades “dark” (hoje em dia, quer nos “comics” de super-heróis, quer nos respetivos filmes, quanto mais “dark” melhor, até ao ponto de quase não conseguirmos ver nada, como no último “Batman” com Robert Pattinson), um semi-deus ou um Campeão (com maiúscula e tudo)? Cheguei ao fim de “Black Adam”, de Jaume Collet-Serra, sem perceber o que era esta personagem da DC (e de genealogia só discernível pelos especialistas nos arcanos dos universos – e dos conflitos jurídicos – dos “comics”), interpretada pelo super-canastrão que é Dwayne Johnson, mas para o caso tanto faz. “Black Adam” é só mais um filme do género para acrescentar ao monte já existente.

A ação passa-se na cidade fictícia de Khandaq, situada num país imaginário do Médio Oriente, onde há cinco mil anos floresceu uma civilização de tolerância e liberdade, destruída por um rei tirânico que escravizou o seu povo para que este procurasse um minério com propriedades mágicas chamado Eternium, que lhe permitiria fazer uma coroa que lhe daria um imenso e maléfico poder. Um desígnio que lhe foi negado pelo poderosíssimo Teth-Adam (o futuro Black Adam), que o combateu e matou. Mas a batalha levou à destruição de Khandaq, e Teth-Adam foi castigado e condenado a ficar aprisionado nas suas ruínas.

Cinco mil anos depois, Khandaq está nas mãos de uma organização internacional de mercenários que a priva de liberdade e lhe rouba as riquezas minerais. Até que uma arqueóloga descobre a coroa perdida feita de Eternium, Black Adam é acordado do seu sono milenar e começa a matar tudo quanto vê à sua volta, e a destruir paredes para entrar e sair das casas em vez de usar a porta. Isto leva à intervenção da Sociedade da Justiça da América, através dos super-heróis Hawkman, Dr. Fate, Atom Crusher e Cyclone, que passam metade do filme a levar pancada de criar bicho de Black Adam, até todos perceberem que há um inimigo comum contra o qual devem unir forças.

“Black Adam” é mais um daqueles filmes de super-heróis que padece, ao mesmo tempo, de gigantismo – ver o descomunal e tonitruante aparato de efeitos digitais — e de nanismo – ver a indigência infantilóide da história, com muito abuso da câmara lenta para armar ao “dramático” e permitir aos super-heróis fazerem “poses” devidamente super-heróicas durante as sequências de combate. As personagens incluem ainda Amon, um irritante adolescente “skater”, filho da citada arqueóloga, viciado em “comics” e filmes de super-heróis, e que permite aos argumentistas enfiarem a piadola “meta” na fita. É Amon que explica a Black Adam que, tal como todo o super-herói que se preza, ele tem que ter uma frase emblemática, uma capa, etc.

A páginas tantas, Jaume Collet-Serra quer mostrar que além de cinéfilo, é engraçadinho, e cita diretamente o confronto final a três de “O Bom, o Mau e o Vilão”, de Sergio Leone, que uma das personagens estava a ver na televisão. Há poucas coisas piores em cinema do que ver um clássico do cinema ser “homenageado” num péssimo filme. A única coisa com piada em “Black Adam” é Pierce Brosnan, que a passear pelo papel do Dr. Fate com uma voz pomposamente postiça, é mais ator do que o resto do elenco (muito “inclusivo”, claro) todo junto, com o super-podão Dwayne Johnson à cabeça.

