A Ucrânia desenvolveu uma nova aplicação que permite aos ucranianos ajudar os militares a detetar e a destruir drones e mísseis russos. Desenvolvida por uma empresa de tecnologia ucraniana em parceria com o Exército, a ePPO permite aos utilizadores reportar a presença de ameaças aéreas.

“A versão para Android da aplicação ePPO está disponível para descarregar. Agora, todos os cidadãos da Ucrânia podem juntar-se à defesa antimísseis e antiaérea dos nossos céus”, refere o Departamento de Comunicações Estratégicas do escritório do Comandante chefe das Forças Armadas num comunicado.

Como funciona? Simples, basta que os utilizadores selecionem o tipo de ameaça – se é por exemplo um drone ou um míssil – , apontem o telemóvel na direção do alvo e pressionem o botão vermelho. Os militares ucranianos vão conseguir ver o marcador num mapa, que será complementado com a informação dos radares, detetar e destruir o projétil.

Nos últimos dias, várias cidades ucranianas têm estado sob ataque das forças russas. A Ucrânia acusa a Rússia de usar drones Shahed-136 kamizake, de fabrico iraniano, alegações que o Irão descreve como “infundadas”.

As autoridades ucranianas procuram formas de se defenderem destes ataques, pedindo aos aliados que forneçam mais sistemas de defesa antiaéreos. A Alemanha já entregou o primeiro de quatro sistemas Iris-T, considerados por alguns especialistas como dos mais modernos que existem atualmente. O sistema alemão já está a ser utilizado para proteger o sul da Ucrânia e, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky, já está a provar-se “muito eficaz”.

The IRIS-T air defense system which Ukraine received from Germany is already in use and protecting the south of Ukraine. pic.twitter.com/uhY2bHk3OH

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 14, 2022