Os valores médios das novas pensões de velhice atribuídas em 2021 a mulheres não ultrapassou os 450 euros, 40% menos do que as novas reformas atribuídas a homens, cuja média se fixou nos 746 euros.

A tendência não é nova e está a agravar-se, alerta a Segurança Social no relatório do Orçamento do Estado, citada pelo Jornal de Negócios desta quinta-feira. Na análise a todas as pensões de velhice, as novas e as já anteriormente atribuídas, os valores são mais reduzidos mas as diferenças mantêm-se: “No caso dos homens esse valor foi de 657,03 euros e nas mulheres de 372,62 euros, mostrando um agravamento das disparidades de género nas pensões de velhice, já observado nos anos anteriores”.

O mesmo documento revela ainda que as mulheres se reformam mais tarde do que os homens — em 2021, em média, aos 65,7 anos, contra 65,3 —, e que recorrem menos às pensões antecipadas, que por definição implicam uma redução dos valores a receber. “O número de pensões de velhice processadas a mulheres foi sempre superior à dos homens, embora no caso das pensões antecipadas a situação seja inversa, com os homens a apresentarem um maior volume de processamentos de pensões antecipadas”, cita o mesmo jornal.

Em contrapartida, as mulheres apresentam, também em média, piores carreiras contributivas — 30,6 anos de descontos enquanto os homens atingem os 36,8 anos. Ainda assim, esta é uma diferença que se tem vindo a reduzir ao longo dos últimos 10 anos, pode ler-se ainda no relatório. Em 2011, em vez de 6,2 anos de diferença, as mulheres apresentavam, em média, menos oito anos de descontos do que os homens.