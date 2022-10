Rui Guimarães, treinador de 37 anos, natural de Vizela e atualmente a treinar a equipa de futsal Al-Tadhamon Sporting Club, no Kuwait, sentiu-se mal durante um treino esta quarta-feira e acabou por morrer. A informação foi confirmada ao Digital de Vizela pela sobrinha do treinador, que acrescentou ainda não haver data para as cerimónias fúnebres do treinador que há vários anos orientava equipas de futsal no estrangeiro.

Em 2018, em entrevista ao Mais Futebol, o treinador recordava o início do percurso enquanto treinador, no clube Desportivo Jorge Antunes, apenas com 18 anos, onde se cruzou com o atual selecionador de futsal Jorge Braz.

“Na altura tive a sorte de ter na equipa sénior dois grandíssimos treinadores: o Paulo Tavares, atualmente no Sp. Braga, e o Jorge Braz, da seleção nacional”, explicava referindo que eram essas as “grandes referências no futsal” e que lhe tinham permitido “evoluir como treinador”.

Do Desportivo Jorge Antunes fez as malas e seguiu para a Suíça, tendo-se seguido uma carreira totalmente no estrangeiro: Itália, Roménia, Grécia, República Checa. Daí partiu para os Emirados Árabes Unidos onde conquistou dezenas de troféus e campeonatos.