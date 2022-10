“Sem Deixar Rastos”

Este poderoso filme de Jan P. Matuszynski foi candidato pela Polónia à nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional, e recria o assassínio pela polícia de Varsóvia, e consequente tentativa de encobrimento do crime pelo Estado, de um estudante de 18 anos, Gregor Przemyk, filho de Barbara Sadowska, uma poeta ligada à oposição democrática, em Maio de 1983, quando o país estava ainda sob lei marcial, imposta pelo governo do general Jaruzelski em 1981. Sem Deixar Rastos combina o melhor do filme documental com a tensão e a angústia do thriller, deixando um retrato pormenorizado e arrepiante do que significava viver num regime totalitário de Leste, e quais eram os custos de tentar enfrentar os seus mecanismos de repressão, controlo e intimidação. A não perder.

“Objectos de Luz”

Director de fotografia de realizadores portugueses como Manoel de Oliveira, Fonseca e Costa, César Monteiro, António da Cunha Telles ou Paulo Rocha, e de estrangeiros como Alain Tanner (“A Cidade Branca”) ou Raoul Ruiz, Acácio de Almeida, hoje com 84 anos, assina, com sua mulher, Maria Carré, este documentário de vida. “Objectos de Luz” foge à convencionalidade da biografia, das histórias e anedotas de rodagem e da organização cronológica, para se debruçar sobre a matéria-prima com que Acácio de Almeida trabalha, a luz, mesclando considerações técnicas e especulações filosóficas e poéticas, recordações pessoais e imagens de vários dos filmes que fotografou, com a participação de actores que neles participaram, caso de Isabel Ruth e Luís Miguel Cintra.

“Black Adam”

Esta nova fita de super-heróis com Dwayne Johnson passa-se na cidade fictícia de Khandaq, no Médio Oriente, onde há cinco mil anos floresceu uma civilização de tolerância e liberdade, destruída por um rei tirânico que escravizou o seu povo para que este procurasse um minério, o Eternium, que lhe permitiria fazer uma coroa que lhe daria um imenso e maléfico poder. Um desígnio negado pelo poderosíssimo Teth-Adam (futuro Black Adam), que o combateu e matou. Mas a batalha levou à destruição de Khandaq, e Teth-Adam foi condenado a ficar aprisionado nas suas ruínas. Cinco mil anos depois, é acordado do seu sono milenar por uma arqueóloga. “Black Adam” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.

