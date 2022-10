“Pode ajudar-nos?” Quando usou o olho mágico para ver quem lhe batia à porta, a vizinha dos dois adolescentes não hesitou. Percebeu imediatamente que precisavam de ajuda. As imagens desse momento foram gravadas por uma câmara de vídeo-vigilância e a vizinha, que não quer revelar a sua identidade, contou os detalhes do que viu no programa Good Morning America quando os dois gémeos, um rapaz e uma rapariga de 16 anos, entraram em sua casa, no Texas.

A mãe, segundo os jovens relataram, mantinha-os cativos dentro da lavandaria da casa onde viviam — avaliada em mais de meio milhão de dólares — e para onde se tinham mudado recentemente. Alugada ou comprada? Esse é um detalhe que a polícia não revelou. As marcas no corpo dos dois eram evidentes.

“As mãos eram maiores do que o resto do corpo”, relatou a vizinha, explicando que os pulsos estavam cheios de feridas e hematomas como se há muito tempo se tentassem livrar das amarras. Eram algemas e foi graças a um plano bem sucedido do rapaz que os gémeos conseguiram fugir.

