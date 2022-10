O secretário-geral do PCP alerta que “ninguém é insubstituível” e garante que não irá esperar por qualquer reparo crítico relativamente à idade para deixar o cargo, porque está ciente de que “a lei da vida não perdoa”.

Isto é quase um desabafo pessoal, os meus camaradas perdoar-me-ão, mas tive sempre esta ideia: ninguém é insubstituível”, acentuou Jerónimo de Sousa, em entrevista à agência Lusa a propósito da conferência que irá em novembro reenquadrar os objetivos do partido para o futuro.

Com 75 anos e quase 18 como secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa recusa-se a apontar uma data concreta para a substituição, mas logo a seguir avisa que “a lei da vida não perdoa a ninguém” e, por isso, “um dia será”.

Antes de precisar que “o fator determinante” será a avaliação das “condições físicas e anímicas para continuar a fazer 2.000 quilómetros num fim de semana”, o dirigente comunista garante que “a direção do partido olhará, acompanhará, verificará” a passagem do testemunho.

“Eu, no caso concreto, tenho a ideia de que a vida tem um desfecho e que não deveria, enfim, esperar por qualquer reparo crítico em relação à idade”, admite, aproveitando para esclarecer logo de seguida: “aqui o fator fundamental é de facto a saúde”.

“A saúde é um elemento central, por muitos planos, programas, ideais, sonhos, tudo isso que a vida comporta, há uma coisa que é implacável, que é a lei da vida”, afirmou, assegurando que dará a sua contribuição quando o PCP “considerar chegado o momento de uma substituição, de forma tranquila, mantendo a coesão do partido”.

Até chegar o momento, Jerónimo promete continuar a desenvolver o trabalho que o PCP lhe exige, inclusivamente o de participar na escolha do seu sucessor.

Daí “ser eu também a decidir e a propor essas possíveis alterações do secretário-geral. Podíamos estar a falar da Comissão Política, do Secretariado, do próprio Comité Central”, assinala.

“Vou continuar a trabalhar, a dar o meu melhor, mas qualquer decisão tem a minha participação”, sublinha, advertindo logo a seguir: “No meu partido não existem militantes de diversas categorias, existem militantes com diversas responsabilidades”.

E a responsabilidade é “muito exigente”, pelo que “neste momento o fator determinante está a ser de facto as condições físicas e anímicas para continuar a fazer 2.000 quilómetros num fim de semana”, reitera Jerónimo de Sousa.

Jerónimo de Sousa assume ter dificuldade em fazer um balanço dos quase 18 anos como secretário-geral do PCP, embora afirme que o reconhecimento pelos não comunistas é “talvez o melhor prémio que um homem pode ter”. “Pode parecer contraditório, mas continuo a ter mais projeto que memória”, responde Jerónimo de Sousa, em entrevista à agência Lusa, quando lhe é pedido um balanço do seu mandato.

Perante a insistência dos jornalistas, é com alguma emoção que descreve o que sente quando “muitos homens, mulheres e jovens” que não são comunistas e que votam noutros partidos o abordam na rua para lhe dar força e reconhecer: “este defende os interesses dos trabalhadores e do povo”.

Mesmo nesta “fase crucial” da vida política, com a inflação a persistir e os trabalhadores a perderem poder de compra, o líder comunista assinala que “são muitos os que dizem: vocês puxem isto para a frente, isto está mau, contamos convosco, e gente que não votou nas últimas eleições em janeiro”. “Esse é talvez o maior prémio que um homem pode ter”, assinala Jerónimo, embora admitindo que “prémio é talvez uma palavra exagerada”.

Mas “esse reconhecimento é um elemento pessoal e político na medida em que eu, nestes 18 anos, procurei fazer o melhor que podia, que sabia, às vezes quase sem saber bem”.

Lembra, a propósito, o seu início de carreira política, quando entrou para o parlamento após as eleições constituintes e estava apreensivo sobre o trabalho de deputado e teve de pedir a ajuda a um camarada, mais velho.

“Como é que se faz isto de ser deputado”?, questionou, ao que o camarada mais velho respondeu: “sê como tu és”. Essa foi uma lição de Jerónimo diz ter seguido ao longo de toda a sua vida política, sempre “ao lado dos que mais sofrem e dos que sofrem as durezas da vida”.

“Repugnante” artigo que põe em causa as suas origens operárias

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelidou de “repugnante” uma notícia que colocou em causa as suas origens como operário, lembrando que o seu percurso “prova outra coisa”.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito da Conferência Nacional do PCP, Jerónimo de Sousa, sobre a capa de um jornal, de 12 de outubro, que colocava em causa as suas “origens operárias” e que apontava-lhe uma “vida secreta”, afirmou que aquela manchete tinha apenas o objetivo de “tentar enlamear alguém que tem uma vida que fala por si”.

“Essa notícia, se é que se pode chamar notícia àquilo, procurou atingir a minha mãe”, considerou Jerónimo de Sousa, aludindo a uma nota de rodapé que refere que o secretário-geral comunista é “filho do ‘patrão’ da mãe”.

“Considero isso, de facto, algo de repugnante, de anonimato, em que se procura apenas enlamear quem, no mínimo, deve receber, não o acordo ou a compreensão, mas o respeito, tendo em conta essa vida que tive de trabalho, desde os 14 anos, no duro”, continuou.

Jerónimo de Sousa disse que ainda tem o “cartão de quando foi para a fábrica” para desempenhar a função de metalúrgico, que exerceu até “entrar para deputado constituinte”, razão pela qual confessou que ficou enfurecido com o artigo que “é algo de abjeto”.

“Depois lá me sossego… Não, a tua vida prova outra coisa”, concluiu o líder do PCP em funções há quase 18 anos.