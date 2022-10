Uma mulher que foi esfaqueada várias vezes no peito e enterrada viva pelo marido após uma discussão violenta sobre divórcio conseguiu escapar e pedir ajuda. O incidente aconteceu esta segunda-feira, no estado norte-americano de Washington. O homem de 53 anos foi detido na manhã do dia seguinte e acusado de tentativa de homicídio e rapto de primeiro grau.

Segundo conta o The Guardian, o suspeito atacou a mulher quando os dois discutiam questões relacionadas com o processo de divórcio. Amarrou-a com fita-cola e raptou-a na carrinha da família, transportando-a para uma zona florestal perto de casa. Durante a viagem, a vítima conseguiu enviar algumas mensagens para os contactos mais próximos a partir do Apple Watch, que o marido posteriormente destruiu com um martelo.

Uma vez na floresta, o homem cavou um buraco e esfaqueou várias vezes a mulher no peito antes de a arrastar para dentro da cova, que tapou com um ramo de árvore e terra. A vítima contou às autoridades que esteve várias horas sepultada até que conseguiu remover a fita-cola com que o marido tinha atado as suas mãos e fugir.

A mulher correu durante cerca de 30 minutos até encontrar uma casa, onde pediu ajuda. Quando a polícia chegou ao local, por volta da uma da manhã (6h em Lisboa), encontrou a mulher aos berros. “O meu marido está a tentar matar-me”, declarou às autoridades.

O suspeito encontra-se detido a aguardar julgamento.