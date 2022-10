As vitórias foram todas pela margem mínima, os pontos valeram como todos os outros. Depois da goleada sofrida frente à Udinese e da frustrante derrota caseira com a Atalanta (tendo pelo meio um triunfo diante do Empoli), a Roma começou uma série de três sucessos consecutivos em Milão com o Inter, seguindo-se Lecce e Sampdoria. Tão ou mais importante do que isso, o conjunto de José Mourinho foi sabendo fintar as várias adversidades que surgiram sobretudo a nível de problemas físicos, como aconteceu com a grande figura Paulo Dybala. E, de forma discreta, voltou a subir a lugares de acesso à Liga dos Campeões, tendo agora pela frente mais um encontro de casa cheia no Olímpico ante o líder da Serie A, o Nápoles.

“Não há muito a dizer sobre este jogo. Ao fim de dez jornadas estão em primeiro na classificação e isso já significa alguma coisa. Jogamos contra os líderes, mas também temos o direito de jogar contra uma equipa favorita. Às vezes os favoritos perdem. Elogios de Spalletti à Roma? Não acho que ele esteja a fazer bluff com palavras bonitas. É um verdadeiro amigo, que me respeita, como eu o respeito. Ele acha que vai ganhar mas também sabe que pode perder. Estamos em quarto lugar e, tal como eles, achamos que o jogo vai ser difícil”, comentara no lançamento do jogo grande da jornada o técnico português.

