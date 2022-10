João Cotrim Figueiredo vai manter-se como deputado na Assembleia da República depois de deixar a liderança da Iniciativa Liberal, em dezembro. Numa pequena entrevista ao Observador no dia em que anunciou que sairá da presidência da IL, o presidente liberal mostra-se disponível para se manter no cargo, para contribuir para o partido e até pondera voltar recandidatar-se à vice-presidência do Parlamento — sendo que esta é uma “decisão política” (e não pessoal) que fica nas mãos da próxima liderança.

“Ficarei deputado da IL e contribuirei para o partido de todas as formas que a nova liderança achar que posso ajudar o partido”, afirma João Cotrim Figueiredo em entrevista ao Observador no dia em que anunciou a saída da liderança do partido. Questionado sobre uma recandidatura à vice-presidência (que chumbou o nome do liberal), Cotrim considera que está em causa uma “questão política de fundo” — lembrando os deputados que o vetaram [muitos do PSD] que não admitiram que erraram — e aponta para o futuro: “Se nova liderança achar que é uma questão importante, poderei ponderar.”

Foi com “lucidez” e “sentido estratégico” que Cotrim Figueiredo tomou a decisão de se afastar do partido, apesar de admitir que “não é uma decisão fácil”, mas por estar “convencido” de que é “a melhor decisão para os interesses do partido”.

