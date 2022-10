Em atualização

João Cotrim Figueiredo, atual presidente da Iniciativa Liberal, não será candidato ao cargo na próxima Convenção do partido, que se realiza em dezembro.

“João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Num e-mail enviado aos membros do partido, a que o Observador teve acesso, o ainda líder liberal realçou que se tratou de uma “decisão, pessoal e politicamente”, mas baseada numa “análise política objetiva” e que pretende ser um “exemplo” da convicção pessoal de Cotrim Figueiredo de que “as ideias falam sempre mais alto do que qualquer protagonista que, num dado momento, possa ser chamado a dar-lhe voz”.

“O partido precisa de uma atitude mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e entendo não ser eu a pessoa indicada para protagonizar para protagonizar essa mudança”, defende João Cotrim Figueiredo nesse mesmo e-mail aos militantes, sublinhando que “uma nova liderança dará uma nova energia ao partido”.

A Comissão Executiva pediu ao Conselho Nacional que a próxima Convenção da IL seja realizada em dezembro para que haja eleições dos órgãos estatuários. Em causa está, segundo a direção, “a ação política do partido e a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas”.

Em comunicado, a IL relembra que Cotrim Figueiredo deixa a liderança do partido após um “excelente resultado nas últimas eleições legislativas e após surgir nas sondagens como o líder político mais bem avaliado do país”.

“Cotrim Figueiredo irá manter-se disponível para reforçar o projeto político do partido naquilo que a nova liderança entenda ser útil”, acrescenta ainda o comunicado, não dando informações quanto ao futuro do ainda líder da IL.