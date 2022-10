O presidente da Assembleia da República defendeu este domingo, 23 de outubro, que o aprofundamento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) passa por ser não só uma organização política, mas também uma “comunidade de pessoas”, com especial ênfase na mobilidade.

“A nossa comunidade, uma organização intergovernamental, é cada vez mais uma comunidade de pessoas, e isso passa pela facilitação da mobilidade, seja para efeitos de trabalho, estudo ou viagem, e pela intensificação das trocas e investimentos no grande espaço que é a CPLP”, disse Augusto Santos Silva, numa mensagem no Twitter, na véspera da reunião dos presidentes dos parlamentos lusófonos.

“Portugal tem a honra de acolher a assembleia parlamentar da CPLP, segunda e terça-feira, uma assembleia muito importante porque significa uma dimensão parlamentar que organiza e estrutura a CPLP“, acrescentou o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Sob o tema da livre circulação no interior da CPLP, Santos Silva destacou as “sessões de trabalho muito intensas” e vincou que “em seis dos nove Estados-membros, a delegação será chefiada pela Presidente ou pelo Presidente do país”, havendo a registar a presença de cerca de 40 parlamentares lusófonos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal acolhe este ano a reunião dos líderes parlamentares da CPLP com o objetivo de “continuar a cimentar a CPLP através do reforço da cooperação entre os respetivos parlamentos”, concluiu o presidente da Assembleia da República.

A chefiar as respetivas delegações estão presentes os presidentes dos parlamentos de Angola, Carolina Cerqueira, Cabo Verde, Austelino Correia, Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, São Tomé e Príncipe, Delfim Santiago das Neves, e Timor-Leste, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes.

A Guiné Equatorial e Moçambique estarão presentes através de uma delegação parlamentar que se deslocará a Lisboa.

As reuniões de segunda-feira de manhã serão subordinadas a temas como Política, Estratégia, Legislação, Cidadania e Circulação, Economia, Ambiente e Cooperação, e Língua, Educação, Ciência e Cultura, além de reuniões da Rede de Mulheres Parlamentares e da Rede de Jovens Parlamentares.

Para a tarde está marcada a sessão solene de abertura da XI Assembleia dos Parlamentos da CPLP (AP-CPLP), na sala do Senado, com mensagens do presidente da Assembleia da República, do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, do secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, e do presidente da AP-CPLP e presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá.