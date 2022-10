A 23 de junho, o Sporting anunciou um protocolo que regulava o relacionamento entre o Sporting, a SAD do Sporting e os Grupos Organizados de Adeptos. Dos quatro, dois assinaram nessa fase: a Juventude Leonino e a Brigada. Não era propriamente um tratado de paz após dois anos e meio de convulsões mas funcionava como uma espécie de normalização de relações depois das divergências profundas com vários episódios em jogos de futebol e modalidades. Agora, exatamente quatro meses depois, tudo voltou a uma estaca zero que deitou por terra todas as pontes que tinham sido construídas. E quatro capítulos na noite da receção dos leões ao Casa Pia terminaram com um comunicado da Direção a anunciar esse final.

“O Sporting lamenta e repudia os episódios de violência ocorridos ontem [sábado], no Estádio José Alvalade, durante o jogo com o Casa Pia. Agradecemos o apoio de todos os que, como sempre, contribuíram positivamente para conduzir a nossa equipa à vitória. O Sporting reitera a sua posição em prol de um espectáculo desportivo saudável, vivido em família e de apoio ao seu clube, e manterá a sua intransigência na luta contra o crime e a violência no Desporto. Quem se identifica com os valores do Sporting, e o apoia acima de tudo, não adota determinados comportamentos, nem muito menos causa danos avultados, deliberados e recorrentes que prejudicam gravemente o clube”, começou por anunciar o clube verde e branco em comunicado poucas horas depois do triunfo por 3-1 com os lisboetas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Sporting informa que irá colaborar ativamente com as forças de segurança e a APVDC para identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências de ontem. Em virtude do sucedido, e no seguimento de um acumular de acontecimentos similares, assim como das irregularidades igualmente identificadas pela APVDC, o Sporting CP dá também por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina”, concluiu o mesmo texto publicado no site oficial do clube.

“Uma grande vitória do Sporting embalada pela manifestação de apoio na chegada da equipa e depois já na bancada, pela nossa voz, num constante apoio aos nossos rapazes! Por muito que tentem, não vamos cair, não vamos desistir, não vamos acabar nem vergar!”, tinha escrito também ainda na noite deste sábado a Juventude Leonina, antes de anunciar uma série de episódios que aconteceram ao longo do dia.

“Com uma visita três horas antes do jogo da ASAE, da Polícia Municipal e de um contingente do CI [Corpo de Intervenção] à nossa Casinha, após ter sido feita alegadamente uma denúncia, com o objetivo de fechar a nossa casa! Somos brindados já na bancada por uma inexplicável carga policial desmedida, num setor onde existiam e existem habitualmente crianças, mulheres e idosos. Quem comanda isto? Quem incentiva a violência? Qual o objetivo? Continuem a tentar…as vezes que quiserem, a mensagem está dada: quem nos tenta derrubar, só perde tempo em tentar!”, acrescentou ainda a claque do clube de Alvalade.

Os eventos relatados foram apenas alguns num ambiente cada vez mais crispado que foi aumentando entre Direção e Juventude Leonina. Há muito que os responsáveis leoninos tinham vindo a acumular situações de desagrado, como nos confrontos com elementos casuais do Benfica após a final da Supertaça de futsal, do dérbi de hóquei em patins na Luz e antes do último dérbi de futsal também na Luz (ainda que os grupos em causa possam não ter em vários casos uma ligação direta à Juventude Leonina). Também os protestos com a equipa no final do jogo da Taça de Portugal com o Varzim em Barcelos causou mal-estar.

Frente ao Casa Pia, a entrada das autoridades na sede da claque umas horas antes do jogo por uma alegada denúncia acabou por surpreender os responsáveis da Juventude Leonina, que consideravam que esse “capítulo” já tinha ficado fechado depois da guerra aberta durante dois anos e meio até junho deste ano. Mais tarde, e na sequência do lançamento de fogo de artifício nos minutos iniciais do jogo com o Casa Pia, a entrada em ação do Corpo de Intervenção em duas fases, tendo pelo meio uma saída com arremesso de cadeiras, foi o ponto alto de tensão em Alvalade na noite deste sábado, com alguns setores das bancadas centrais do estádio a aplaudirem a ação das autoridades, o que gerou convulsões também nesses espaços. Em paralelo, as bastonadas a elementos que nada tinham a ver com a claque apesar de terem lugar anual nessa zona motivou também o descontentamento dos presentes que viram o sucedido.

“Os GOA obrigam-se a desenvolver a sua atividade e a apoiar as equipas e os atletas do Sporting e da SAD do Sporting em conformidade com os Estatutos e os Regulamentos do Sporting, a Lei n.º 39/2009 e a demais legislação nacional e internacional sobre a violência associada ao desporto, bem como a regulamentação desportiva aplicável. Os GOA assumem ainda a obrigação de promover e incentivar o espírito ético e desportivo junto dos seus membros e dos demais associados do SCP, participando nos espectáculos desportivos sem recurso a práticas violentas, racistas, xenófobas, ofensivas ou que perturbem a ordem pública ou o curso normal, pacífico e seguro da competição e de toda a sua envolvência, nomeadamente, nas suas deslocações e nas manifestações que realizem dentro e fora de recintos”, referira o comunicado de 23 de junho que tinha assinado na altura com Juventude Leonina e Brigada.

“O protocolo promove a aquisição de Gamebox destinadas às ZCEAP em condições favoráveis para os membros dos GOA com a sua situação de quotização devidamente regularizada perante o clube, em substituição do regime previsto no acordo anterior que previa a partilha das receitas das quotas de sócios do clube que fossem também sócios dos GOA. O clube e a SAD comprometem-se, por seu lado, a apoiar a deslocação dos GOA no âmbito dos jogos disputados pela equipa principal de futebol profissional na qualidade de visitante, bem como na preparação e implementação de coreografias e ainda na disponibilização de um espaço físico para a prossecução da atividade dos GOA. A vigência do protocolo estará sempre condicionada ao cumprimento por parte dos GOA dos deveres legal e regulamentarmente impostos”, acrescentara o mesmo texto assinado há quatro meses pelas partes.

Em atualização