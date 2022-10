O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso laranja nos distritos de Viana do Castelo e Braga, devido à previsão de períodos de chuva por vezes fortes. Depois de terem estado sob aviso laranja até às 09h00 deste domingo devido à agitação marítima, o IPMA prolongou nos dois distritos do litoral norte o aviso laranja para a precipitação.

O aviso laranja diz respeito à agitação marítima, com ondas que podem vir a atingir os 11 metros de altura máxima e períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Coimbra, Porto, Aveiro, Braça e Viana do Castelo que estiveram com alerta laranja até às 09h00 deste domingo, encontram-se agora sob aviso amarelo, até às 18h00 devido à agitação marítima, precipitação e vento.

Também até às 18h00 de domingo os distritos de Beja, Faro, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal encontram-se sob aviso amarelo devido à agitação marítima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado.

Portugal está a ser afetado por uma depressão denominada e, que afeta o país desde a madrugada de sábado e deverá permanecer no território até ao final de domingo com chuva, trovoada e vento forte, segundo o IPMA.

“Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos em Portugal continental desde a madrugada de sábado, dia 22, persistindo pelo menos até ao final do dia 23. Na circulação desta depressão é transportada uma massa de ar tropical, com elevado conteúdo de humidade”, explicou o IPMA em comunicado, referindo que o nome Béatrice foi atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).

Segundo o Instituto, prevê-se para domingo “a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada, e vento forte no litoral e terras altas nos dias, com rajadas que podem atingir até 80 km/h no litoral Norte e Centro, e até 95 km/h nas terras altas”.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na sexta-feira a população para “situações meteorológicas adversas” nos próximos dias, com aguaceiros fortes, que poderão provocar cheias, vento moderado a forte e agitação marítima.