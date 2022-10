Depois de uma discussão longa, o Partido Socialista acabou por viabilizar novamente uma das medidas mais caras a Carlos Moedas. O presidente da Câmara apresentou na semana passada as linhas gerais do ‘Plano 65+’ que prevê teleconsultas e deslocação ao domicílio (sempre que necessário) de médicos para os lisboetas com mais de 65 anos. Além deste apoio mais geral, os idosos que recebem o complemento solidário para idosos terão ainda apoio na compra de óculos e próteses dentárias. Mas faltava ainda aprovar a proposta para que se torne realidade e com a oposição a votar (quase) toda contra, o Partido Socialista foi mais uma vez o aliado de Carlos Moedas.

Apenas com os votos a favor dos vereadores eleitos pela coligação Novos Tempos, foi a abstenção do PS a viabilizar aquela que é uma das grandes bandeiras eleitorais de Carlos Moedas e que foi esta tarde, em reunião de Câmara Municipal, criticada em toda a linha pelos vereadores da oposição. Incluindo o próprio PS, que decidiu, ainda assim, viabilizar a proposta a Moedas.

