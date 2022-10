O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto afirmou esta segunda-feira que, na reconversão das Avenidas Atlânticas, o município está “inclinado” na solução que pressupõe três vias de circulação automóvel, uma ciclovia segregada e que não reduz a área pedonal.

À margem da reunião do executivo, o vereador com o pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, Pedro Baganha, explicou aos jornalistas que, tendo em consideração as pronúncias dos munícipes no relatório de auscultação pública e a pronúncia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, o município está “inclinado” para a solução C, que pressupõe que, em vez de quatro, passem a ser três as vias de circulação automóvel, duas no sentido norte-sul e uma no sentido sul-norte, nas avenidas Brasil e Montevideu.

Esta solução pressupõe ainda uma ciclovia segregada, com uma floreira como “segurança” relativamente aos automóveis, e que não seja alterada a largura do passeio marítimo.

“Das pronúncias dos munícipes resulta a necessidade de não reduzirmos a área pedonal e esse é o ponto de partida para este projeto”, observou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro Baganha salientou ainda que esta é uma solução “de balde de tinta” por não passar por “construção civil”, mas pela reorganização do espaço “com delimitações rodoviárias”.

“No limite, poderá haver uma fresagem da camada de desgaste da rodovia de tal forma que ela seja asfaltada de novo”, observou, dizendo, no entanto, que tal poderá vir a não ser necessário.

Aos jornalistas, o vereador adiantou que os eleitos do PSD naquela união de freguesias se vão reunir esta semana para “determinar qual a sua posição final”, decisão “importante” tendo em conta que a reversão das Avenidas Atlânticas foi uma das medidas propostas pelo PSD no âmbito do acordo de governação estabelecido com o movimento independente liderado por Rui Moreira, após as autárquicas de 2021.

Terei uma reunião com elementos do PSD esta semana para ver se é possível chegarmos a um entendimento e a uma harmonização de expectativas, sendo que me parece que a solução mais lógica é a que minimiza custas e não reduz a área pedonal”, afirmou, dizendo que a decisão pressupõe um consenso entre as duas forças políticas.

Em 11 de outubro, a Câmara do Porto adiantou à Lusa que “vai promover o lançamento de concurso público para aquisição de projeto até ao final do corrente ano”.

De acordo com o relatório da auscultação pública, a que a Lusa teve acesso em 3 de maio, a solução C reuniu 15% das preferências dos 943 participantes.

Aquando da divulgação dos resultados da auscultação pública, o candidato pelo PSD à União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde e eleito deputado da assembleia considerou que os resultados foram “deturpados”, dizendo ser “estranho” que a câmara municipal “olhe para os resultados e resolva somá-los, quando a maioria dos participantes quer a reversão e manter as duas faixas de rodagem”.

Ganhou a proposta A, depois a C1, a B e a C. A Câmara diz [no relatório] que a proposta vencedora é a C mais a C1. Isto é brincar com os números. O que resultou desta auscultação é que 55% das pessoas querem uma reversão, ou a A ou a B”, afirmou então João Pedro Antunes.

Em reação às afirmações do social-democrata, o presidente daquela união de freguesias, Tiago Mayan (Iniciativa Liberal), rejeitou a contra-argumentação do PSD, salientando que o relatório evidencia que “a proposta de reversão, que correspondia à proposta B e foi sempre o que o PSD defendeu, foi precisamente a que teve menos adesão do público”.

Os resultados da auscultação pública foram analisados e discutidos pelos deputados da assembleia de freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, da qual resultou um relatório que foi remetido ao município em meados de julho.