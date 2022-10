A ilha Terceira, nos Açores, terá uma cobertura de médicos de família de 93% a partir de novembro e até 2024 deverá chegar “perto dos 100%”, adiantou esta segunda-feira o secretário regional da Saúde dos Açores.

No dia 1 de novembro, entram em funções na Unidade de Saúde da Ilha Terceira mais quatro médicos de medicina geral e familiar, o que significa que, descontando aqueles que entretanto se aposentaram, ficam mais 3.000 terceirenses com médico de família do que aquilo que existia há dois anos, quando este governo iniciou funções. Com estes quatro médicos, temos uma cobertura de 93% na ilha Terceira com médico de família”, salientou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.

O governante, que falava à margem de uma visita ao Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, disse que das seis vagas abertas para médicos de medicina geral e familiar na ilha Terceira, apenas quatro foram preenchidas.

Ainda assim, e apesar das aposentações previstas, o governante disse acreditar que será possível atingir uma cobertura próxima dos 100% até 2024, ano em que termina a legislatura do atual executivo da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Há duas vagas que não foram preenchidas, mas vamos continuar a trabalhar no sentido de preencher essas vagas. Há mais internos que estão a concluir o seu processo de especialização. Com estes internos e com a abertura de vagas, contamos que até ao final da legislatura consigamos chegar perto dos 100% com médico de família na Terceira”, acrescentou.

Segundo Clélio Meneses, a partir de novembro, ficam sem médico de família na ilha Terceira 3.857 utentes, mas como está prevista a aposentação de um médico, será necessário contratar mais três para aproximar a cobertura de 100%.

O secretário regional da Saúde indicou ainda que o incentivo à fixação de profissionais nos Açores deverá ser “suficiente para dotar as várias ilhas do número de médicos suficiente para que todos os açorianos tenham médico de família”.

“No ano de 2020, o último ano de governação do governo anterior [PS] não foi atribuído nenhum incentivo à fixação de médicos e agora estamos a pagar por isso. Foi este governo que atribuiu incentivos à fixação de 2020 e já estamos com processos de 2021 e 2022″, salientou.

Na ilha de São Miguel “está a decorrer um processo para a contratação de mais oito médicos de família”, que aproximarão a cobertura dos 90%.

Em todas as restantes ilhas, foram já contratados médicos de família ou estão a decorrer concursos, havendo falhas na cobertura no Faial e no Pico.

“São casos em que não se acautelou a aposentação dos médicos. O problema surge fundamentalmente pela aposentação dos médicos”, explicou Clélio Meneses, referindo-se a estas duas ilhas.

Na Unidade de Saúde da Ilha Terceira está também “em fase final de homologação” a contratação de nove enfermeiros e três psicólogos.