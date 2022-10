Luís Montenegro vinca que “o PSD não assinaria” o acordo das interconexões, pelo menos “nos termos em que foi anunciado”. O acordo para interconexões de energia foi anunciado na semana passada, no fim de uma reunião entre o primeiro-ministro português, António Costa, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Em declarações na tarde desta segunda-feira, transmitidas pelas estações televisivas, Montenegro voltou a tecer críticas ao acordo. “É um uso e abuso da maioria absoluta que o povo português lhe deu [ao Governo]”, disse o líder dos sociais-democratas, apontando também que o executivo não está a dar ao PSD a oportunidade de fazer oposição.

“Queremos discutir com o Governo com profundidade, serenidade, o alcance desta decisão”, anunciou, defendendo que o acordo é algo “estratégico para as próximas décadas”. “A defesa do primeiro-ministro, atacando violentamente o exercício de direito de oposição do PSD é sinónimo de que está pouco à vontade, sinónimo de que está até algo nervoso.”

Montenegro sublinhou que o PSD está “centrado e focado em cumprir o papel de escrutínio e de oposição ao Governo”. Pelos termos divulgados pelo primeiro-ministro, o líder do PSD considera o acordo de interconexões como “uma decisão profundamente negativa para o futuro”.

De acordo com o anúncio feito na semana passada por António Costa, o novo projeto “permitirá complementar as interconexões entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona e Marselha, por via marítima”. Haverá “um gasoduto vocacionado para o hidrogénio ‘verde’ ou outros gases renováveis e que, transitoriamente, pode ser utilizado para o transporte de gás natural até uma certa proporção” e “serão reforçadas também as interconexões elétricas”, adiantou Costa na semana passada.

Já esta segunda-feira, o primeiro-ministro mostrou-se “perplexo” com as críticas do PSD, nomeadamente de Paulo Rangel, ao acordo alcançado na semana passada entre Portugal, Espanha e França para a construção de um corredor de energia verde alternativo aos Pirenéus.