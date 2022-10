Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

A tecnológica alemã SAP poderá não conseguir cumprir o prazo que estava determinado para sair da Rússia. De acordo com cinco fontes ouvidas pela agência Reuters, a fabricante de software empresarial queria sair da Rússia antes do fim do ano. No entanto, os planos terão sido alterados devido à dificuldade de encontrar um comprador para esta unidade de negócio.

Devido à invasão da Ucrânia e às sanções aplicadas pelo Ocidente à Rússia, várias empresas anunciaram a intenção de abandonar o mercado russo. Em vários casos, as empresas têm optado pela venda de unidades de negócio a empresas locais.

Em julho, Luka Mucic, o diretor financeiro da SAP, determinou que a empresa queria concluir a saída da Rússia até ao final do ano, o que poderia implicar perdas de 350 milhões de euros.

A Reuters nota que, embora a empresa tenha encerrado os data centers e a unidade de cloud no país, a SAP ainda tem contratos anuais no país. Caso não cumpra com esses contratos, a empresa poderá enfrentar riscos legais.

De acordo com a informação apurada pela Reuters, no âmbito da legislação russa, os empregados que estão associados à unidade local da SAP, chamada SAP CIS, podem ser responsabilizados individualmente por possíveis violações de contrato.

“A SAP está totalmente comprometida a reduzir o nosso negócio na Rússia da forma mais rápida possível”, indicou um porta-voz da companhia à Reuters. “Desenvolvimentos legais recentes na Rússia limitam, no entanto, as nossas opções no que diz respeito aos passos finais da nossa saída.”

De acordo com os números indicados à Reuters, a SAP já “reduziu significativamente” a força de trabalho na Rússia.