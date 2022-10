Em pouco mais de 300 páginas — são, ao todo, 304 — estão impressos quatro reinados, casamentos reais, retratos inéditos da sucessão de uma família que carrega em si séculos de história. O livro The Crown in Vogue” foi publicado em Inglaterra a 22 de setembro e inclui fotografias nunca antes vistas que estavam guardadas no arquivo da revista britânica, no edifício da Vogue House em West End, Londres.

Desenvolvido por Josephine Ross e Robin Muir, é o resultado de uma ideia que surgiu em 2020, uma fase de difícil acesso ao arquivo fotográfico por causa da pandemia. “De vez em quando, durante aqueles longos meses de pesquisa, eu era apenas um de uma mão cheia de pessoas que estavam a trabalhar na Vogue House, os seus sete pisos estranhamente vazios”, escreve Muir na Vogue.

The Crown in Vogue reúne o resultado de 18 meses de pesquisa exaustiva nos arquivos da publicação. É também uma “saudação real” ao reinado de 70 anos de Isabel II. O livro mostra imagens da rainha-mãe quando ainda era rainha-consorte, em 1939; de Isabel II quando ainda era princesa, na primeira fotografia a cores tirada a um monarca, em 1948; e de Diana Spencer antes de casar com Carlos e se tornar Princesa de Gales, em 1981.

A edição normal custa 30 libras (cerca de 34,59€) e está à venda na Amazon britânica. Também existe uma edição especial de 150 libras (cerca de 172,89€) que vem numa caixa azul e inclui um cartaz da tal fotografia a cores tirada pela primeira vez a Isabel II.