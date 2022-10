O canal de notícias russo Russia Today decidiu suspender um diretor e apresentador, conhecido pelos seus comentários pró-guerra, depois de este ter dito em direto que as crianças que criticam a Rússia deviam ser afogadas ou queimadas — uma série de comentários que está a levar a Ucrânia a acusar o canal russo de “incitamento ao genocídio”, prometendo processar o apresentador.

Anton Krasovsky estava este domingo, durante mais uma edição do programa que apresenta, à conversa com um autor russo de ficção científica, Sergei Lukyanenko, que disse que quando visitou a Ucrânia nos anos 1980 ouviu crianças dizerem que as suas vidas estariam melhores se não estivessem sob controlo da Rússia.

O apresentador, que tem também funções de direção no canal, comentou então, segundo a citação da Sky News, que as crianças com esta posição deviam ser “atiradas diretamente para o rio com uma corrente forte” e, nesse caso, deviam “ter-se afogado no rio Tysyna” — defendeu-o enquanto, com gestos, imitava um afogamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Afoguem estas crianças, afoguem-nas”, defendeu o apresentador, além de ter falado em metê-las em cabanas e “queimá-las”.

Em reação ao polémico excerto, Margarita Simonyan, editora-chefe do canal, já veio esta segunda-feira dizer em comunicado que o apresentador foi suspenso pelos “comentários asquerosos”, que não representarão as posições do canal.

“Pelas crianças da Ucrânia, tal como todas as do Donbass, e todas as outras, desejo que isto acabe o mais rapidamente possível, e que possam viver e estudar em paz de novo — na língua que considerarem nativa”.

Entretanto, e depois de ser conhecida a decisão sobre a suspensão, Krasovsky já veio pedir desculpa, dizendo-se “muito envergonhado” com as suas próprias declarações.

Segundo a Sky News, que cita uma publicação do apresentador nas redes sociais, a figura da televisão russa explicou-se assim: “Bem, acontece: estás no ar, deixas-te levar. E não consegues parar. Peço perdão a toda a gente que ficou chocada com isto”.

O governo ucraniano já reagiu ao episódio, que usou como argumento para pedir a todos os países que ainda não baniram o Russia Today que o façam agora. “É isto que vocês estão a apoiar se permitirem que a Russia Today seja transmitida nos vossos países”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba. “O incitamento agressivo ao genocídio (vamos processar esta pessoa por isto) não tem nada a ver com a liberdade de expressão. Proíbam o Russia Today em todo o mundo!”.

A União Europeia proibiu a transmissão de canais estatais russos em julho.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Como o Telegraph escreve, Krasovsky apresenta um dos programas de propaganda russa e é considerado extremista até pelos apoiantes do Kremlin, tendo já, no passado, chamado “animais” aos ucranianos e defendido que deveriam “desaparecer”.

Quando mísseis russos atingiram cidades ucranianas matando 23 pessoas, no dia 10 de outubro, em resposta à explosão na Ponte da Crimeia, o apresentador disse que dizer-se feliz seria “pouco”: “Estou a dançar na varanda, vestido com um pijama do exército russo”.