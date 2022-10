A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa ganhou esta terça-feira o Prémio APAV, que se destina a distinguir pessoas ou entidades “que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV”, anunciou a organização.

O prémio é entregue esta terça-feira numa cerimónia realizada na sede da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em Lisboa, na qual estarão presentes os seis elementos da comissão: o pedopsiquiatra Pedro Strecht (coordenador), o ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, o psiquiatra Daniel Sampaio, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos.

“A Comissão Independente, anunciada em novembro de 2021, organiza-se de forma autónoma e independente da Igreja Católica e de quaisquer outros credos, religiões, raças, etnias, géneros e identidades. Adicionalmente, apresenta-se e afirma-se isenta, independente e não influenciável, mantendo como propósito primeiro da sua ação o de dar voz ao silêncio de todas as vítimas deste tipo de crime”, diz a APAV em comunicado.

O Prémio APAV foi criado em 2020, ano em que se assinalou o 30.º aniversário da associação. Foi, no primeiro ano, atribuído a título póstumo ao psicólogo Bruno Brito, “pelo seu carácter pioneiro, a nível nacional e internacional, em novas e desafiantes áreas de conhecimento, enriquecendo a intervenção junto das vítimas de crime, seus familiares e amigos/as”. Em 2021, o prémio não foi atribuído.

O prémio consiste num troféu fabricado pelo designer Gonçalo Falcão a partir de lixo plástico derretido e remodelado, com o objetivo de “transformar um processo negativo num positivo”.

A comissão independente liderada por Pedro Strecht foi criada por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa no final do ano passado, depois de uma sucessão de escândalos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica em vários países do mundo ter forçado a Igreja portuguesa a dar início a um processo de investigação semelhante.

O organismo está em funções desde o início deste ano e deverá apresentar um relatório final em janeiro de 2023. Até agora, a comissão independente já recolheu 424 testemunhos, de acordo com o último ponto de situação. O trabalho da comissão independente também espoletou um debate público inédito em Portugal sobre o assunto e, nesse contexto, vieram a público nos últimos meses múltiplos casos de abusos e encobrimento, por parte de bispos portugueses, de situações ocorridas entre 1950 e a atualidade. Além disso, a comissão também já enviou 17 casos para o Ministério Público.