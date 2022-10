O inglês Craig Pawson vai ser o árbitro na visita de quinta-feira do Sporting de Braga ao Union Berlin (17h45), da quinta jornada do grupo D da Liga Europa em futebol, informou esta terça-feira a UEFA.

Pawson, de 43 anos, contará com os compatriotas Lee Betts e Daniel Cook como árbitros assistentes, enquanto, no videoárbitro (VAR), estará Stuart Attwell, coadjuvado por Chris Kavanagh.

O Sporting de Braga chega a este jogo em segundo lugar do grupo D, com sete pontos, mais um do que o Union Berlin, e atrás do líder Royale Union SG, da Bélgica, com 10 pontos, sendo a quarta e última posição ocupada pelos suecos do Malmo, sem pontos.

Ainda na Liga Europa, os árbitros Tiago Martins e João Pinheiro foram destacados pela UEFA para os encontros HJK-Roma e Estrela Vermelha-Trabzonspor, respetivamente.

Na Finlândia, Tiago Martins terá na sua equipa os assistentes Rui Tavares e Luís Campos e Hugo Miguel no VAR, e João Pinheiro terá na visita à Sérvia o apoio de Bruno Jesus e Luciano Maia, mas no VAR estará o italiano Marco Guida.

Outra nomeação da arbitragem portuguesa na semana de jogos europeus acontece na Liga Conferência Europa, também na quinta-feira, com a UEFA a indicar António Nobre para o jogo entre os ucranianos do Dnipro e os cipriotas do Apollon, na cidade eslovaca de Kosice.