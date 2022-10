O Conselho das Finanças Públicas reviu a estimativa para o défice do Estado, que projeta agora que em 2023 seja de 1,1%, acima dos 0,9% indicados pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Em setembro (antes de se conhecer a proposta de Orçamento), o CFP apontava para a possibilidade do saldo orçamental em 2023 ser positivo. Agora, e depois de apresentada a proposta de Orçamento do Estado e o plano de medidas políticas, a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral explica que, “para 2023, os efeitos orçamentais das medidas mitigadoras também deterioram as perspetivas anteriormente publicadas em políticas invariantes que apontavam para uma situação de equilíbrio orçamental: o Governo estima um défice de 0,9% do PIB; um cálculo próprio do CFP aponta para 1,1% de défice, mas esse cálculo é particularmente sensível à evolução da outra despesa de capital, que caso venha a apresentar a redução prevista na proposta de orçamento reduziria o desequilíbrio em 0,4 pontos percentuais do PIB”. Esta descida da despesa de capital deve-se à medida “pontual” para financiar os custos de energia de gás às empresas feita em 2022 (1.000 milhões) e pela inexistência de dotações para a TAP.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.