O Chelsea tornou-se esta terça-feira a sexta equipa a assegurar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa do Salzburgo, por 2-1, na quinta jornada do Grupo E.

Em Londres, os blues adiantaram-se no marcador aos 23 minutos, por Kovacic, mas Adamu empatou para os austríacos, aos 49, antes de Havertz dar o triunfo aos ingleses, aos 64.

Com este triunfo, o Chelsea passou a somar 10 pontos, mais quatro do que o Salzburgo, que pode ser ultrapassado por AC Milan ou Dinamo Zagreb, que se defrontam mais tarde na Croácia.

Duas vezes campeão europeu, em 2011/12 e 2020/21, o Chelsea passou pela oitava presença consecutiva – não participou na Champions em 2016/17 e 2018/19 – a fase de grupos.

No Grupo G, o Sevilha somou a primeira vitória e manteve-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final, ao vencer em casa o Copenhaga, por 3-0, um resultado que elimina definitivamente a equipa dinamarquesa.

Apesar do resultado desnivelado, a vitória do Sevilha foi difícil, consumada já na segunda parte, com golos de En-Nesyri (61 minutos), Isco (88) e Montiel (90+2), antes de os dinamarqueses ficarem reduzidos a 10, por expulsão de Khocholava (90+5).

Este triunfo assegurou ao Sevilha a continuidade nas competições europeias, mesmo que seja por via da Liga Europa, uma vez que não depende apenas de si para seguir na Liga dos Campeões, uma vez que o Borussia Dortmund precisa de apenas um ponto para seguir em frente.

Os alemães, com sete pontos, mais dois do que Sevilha e cinco do que o Copenhaga, podem apurar-se já esta terça-feira, se pontuarem na receção ao já apurado Manchester City (10 pontos).