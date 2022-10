No dia 17 de outubro, a Rússia e a Ucrânia realizavam uma nova troca de prisioneiros de guerra. Desta vez, Moscovo recebia 110 cidadãos russos e Kiev 108 ucranianas, na primeira troca em que eram devolvidas apenas mulheres. Entre elas estava Alina Panina, de 25 anos, uma sargento júnior da guarda fronteiriça da Ucrânia.

Não houve aviso nem explicação. Naquela manhã fria, após cinco meses de cativeiro, a jovem deu por si em cima de uma ponte no meio do nada juntamente com 107 mulheres, das quais 12 eram civis. E então chegou a ordem para avançar. Caminharam em silêncio sobre a ponte. Ao fundo, os soldados russos pelas quais seriam trocadas e os militares ucranianos que as levariam para segurança.

“Quando vimos os nossos soldados, algumas raparigas não conseguiram controlar as suas emoções”, contou ao The Guardian na primeira grande entrevista desde que foi libertada, a partir do hospital militar onde está a recuperar. Umas gritavam “Glória à Ucrânia”, outras começaram a cantar o hino nacional.

