Os oitavos da Liga dos Campeões estão perto e as águias já os sentem. Oitavos e 9,5 milhões e meio de euros. Tudo pode ficar resolvido esta terça-feira no Estádio da Luz, frente à Juventus. Um empate chega para carimbar o apuramento — desde que o Maccabi Haifa não ganhe em Paris –, mas Roger Schmidt quer a vitória que mantém o Benfica na discussão pelo primeiro lugar do grupo. A comitiva das águias chega aqui moralizada pela vitória no Dragão, já a Vecchia Signora vai à Luz tentar dar rumo a uma época que começou tremida, mas sem contar com oito peças por lesão, entre eles Dí Maria e Paul Pogba. O jogo pode decidir tudo e vai poder acompanhar tudo aqui, em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa depois das 19h30, com a ajuda de Gabriel Alves, autor do podcast Força da Técnica e Técnica da Força. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, vai estar em permanência a desfazer as dúvidas quanto aos lances de arbitragem. E na bancada da Rádio Observador, o humorista e benfiquista João Pinto espera regressar a casa com o conforto dos milhões.

Aos comandos da emissão especial vai estar o Vicente Figueira e no Estádio da Luz pode contar com os olhos e a voz de João Filipe Cruz e Miguel Cordeiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais, interaja connosco no Twitter.