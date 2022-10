O argumento romântico de um filme não conseguiria reunir dois protagonistas tão estelares como estes dois. Ela é uma das mulheres mais bonitas do mundo com o exotismo que as origens brasileiras lhe conferem, é uma figura maior da moda na viragem do milénio e um decidida lutadora pela preservação da Natureza. Ele é o mais destacado atleta do futebol americano, uma espécie de príncipe encantado de um dos desportos soberanos dos Estados Unidos. Quando se conheceram, num encontro surpresa, os relatos contam que foin “amor à primeira vista”. Casaram, tiveram filhos e continuaram a partilhar com o público momentos de uma família feliz e conquistas profissionais, no que parecia ser a personificação do casal de sonho de uma história de encantar à americana.

Mas, na realidade, os desportistas têm carreiras com prazos de validade, as pessoas bem sucedidas têm ambições e os olhares que admiram e alimentam o lado estelar da vida não se desviam quando há sinais de uma crise. No início de 2022, Tom Brady anunciou que se iria retirar, mas reverteu a decisão em poucas semanas. Os fãs terão ficados delirantes, a família talvez não tanto.

Nos últimos meses, os rumores de divórcio ganharam destaque neste enredo, com o desportista a ausentar-se do trabalho para lidar com questões “pessoais” e a dar a entender num vídeo do clube que não se vai reformar tão cedo. A supermodelo, por seu lado, disse numa entrevista recente: “E agora vai ser a minha vez”. Ambos contrataram advogados de divórcios e, segundo a Page Six, Gisele terá recorrido a Tom Sasser, que já tratou de divórcios de nomes bem conhecidos, como por exemplo Tiger Woods. O mesmo meio revelou também que o casal terá tido uma acesa discussão por causa do desportista afinal não se retirar e, na sequência disso, vivem vidas separadas há já alguns meses. A separação parece ser cada vez real e, segundo site, a dificuldade não estará relacionada com os filhos, mas sim com a divisão dos bens, ou seja, império milionário.

Numa altura em que a história de Gisele e Tom acumula capítulos com incerteza e curiosidade, revisitamos a relação, com quase 16 anos, relembrando que esta história ainda não acabou.

Quando a supermodelo e a estrela do Super Bowl se conheceram

Gisele Bündchen nasceu a 20 de julho de 1980 em Horizontina, no estado brasileiro de Rio Grande do Sul. Cresceu com cinco irmãs, uma das quais sua gémea e a família tem ascendência alemã. Foi descoberta na adolescência e tornou-se a modelo estrela da mudança do milénio.

Durante a carreira, Gisele Bündchen participou em mais de 500 desfiles, foi capa de mais de mil revistas por todo o mundo e chegou a ser a manequim mais bem paga do planeta. No entanto, a supermodelo diz que o momento mais memorável da carreira foi a participação na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Gisele, em passe de desfile, atravessou a arena do estádio Maracanã ao som da mítica “Garota de Ipanema”.

Desde que se afastou dos grandes palcos da moda, dedicou-se à filantropia, ao bem estar e à Natureza, com especial interesse no seu Brasil natal. Foi nomeada embaixadora da Boa Vontade para o Programa Ambiental das Nações Unidas. Em fevereiro de 2019 foi distinguida na Gala Hollywood for Science desse ano.Em 2016 a editora Taschen lançou um livro na sua famosa versão XXL totalmente dedicado a Gisele e à sua carreira na moda, com mais de 300 fotografias dos melhores fotógrafos com quem trabalhou ao longo do percurso profissional. Em 2018 foi a sua vez de lançar um livro: Lições — O Meu Caminho Para uma Vida Com Sentido (Lessons: My Path to a Meaningful Life), recheado de revelações da vida e carreira da supermodelo.

Quanto a Thomas Edward Patrick Brady Jr., nasceu a 3 de agosto de 1977 em San Mateo, no estado norte-americano da Califórnia. Tem três irmãs e uma família com muitas ascendências: irlandesa da parte do pai, alemã, norueguesa e sueca da parte da mãe. O mundo conhece-o como o melhor jogador de futebol americano da História.

Gisele e Tom conheceram-se em dezembro de 2006 num encontro às cegas (blind date) organizado por amigos em comum. Numa entrevista à revista do Wall Street Journal em setembro de 2021, a propósito do fim da sua carreira perguntaram a Brady “qual o telefonema que mudou a sua vida?”. “Acho que o telefonema que mudou a minha vida foi do meu amigo Ed, que me disse ‘eu conheço esta rapariga e acho que lhe devias ligar’, eu acabei por lhe ligar e acabou por ser o amor da minha vida”, respondeu o desportista. “Eu soube logo — a primeira vez que o vi”, confessou Gisele à revista Vanity Fair, em 2009. “O momento em que o vi, ele sorriu e fiquei, tipo, é o sorriso mais bonito, carismático que eu alguma vez vi! Sentámo-nos e conversámos durante três horas. Eu tinha de ir a casa para o Natal, mas não queria partir. Sabes aquele sentimento de, não te vais fartar? Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, nunca passámos um dia sem falar um com o outro.”

Em janeiro de 2007 começaram a namorar e a chama que terá acendido os rumores de uma relação entre as duas estrelas foi o facto de Gisele ter sido vista à espera de Tom à porta dos balneários dos New England Patriots nesse mesmo mês, depois de um jogo do qual a equipa saiu vitoriosa, conta a People. Contudo, a revista afirma que, segundo as suas fontes, o casal começou a namorar “mesmo antes do Natal”. A modelo brasileira estava, no entanto, habituada a um tipo diferente de futebol. Depois de algumas saídas a dois, Brady convidou-a para assistir a um jogo seu e, perante o seu primeiro jogo de futebol americano, a experiência não terá sido estimulante. “Achei que foi a coisa mais aborrecida que já vi na minha vida. Eu estava assim ‘O que é que eles estão a fazer?… No fim, fiquei assim, ‘Deus, não sei o que dizer a este tipo?’… Não percebi nada”, terá confessado Gisele num episódio de uma série que a ESPN+ dedicou ao desportista, “Man in the Arena: Tom Brady”.

O casamento: dúvidas, um pedido atribulado e rímel à prova de água

O romance dos primeiros tempos de namoro foi interrompido logo em fevereiro, quando a anterior namorada de Brady, Bridget Moynahan, anunciou que estava grávida de três meses do jogador. Gisele chegou a considerar acabar a relação que tinha apenas começado. “Foi desafiante porque aqui estou eu, sabes, a pensar, estou a namorar com este tipo, conhecemo-nos e começámos a namorar e tudo está ótimo e depois isto acontece”, disse a modelo ao entrevistador Charlie Rose, numa entrevista em 2015. “Então, depois senti que não sabia o que fazer. Foi um daqueles momentos em que ‘Devo simplesmente fugir?’”. Gisele disse que a situação “foi desafiante para toda a gente envolvida” e que ficou a saber no mesmo dia que a imprensa.

John Edward Thomas Moynahan nasceu a 22 de agosto de 2007 e foi o primeiro filho de Brady. Jack, como é tratado, é mais um membro da família Brady-Bündchen. “Eu não podia pedir por uma ‘criança bónus’ mais querida”, disse Gisele. “Tudo se resolveu no fim, mas foi uma época difícil.” Em entrevista à revista People, a modelo disse que se apaixonou pelo pequeno quando ele nasceu e que sentir tanto amor pelo filho do marido a fez “querer começar uma família” com Brady. O primeiro filho do casal, Benjamin Rein Brady, nasceu a 8 de dezembro de 2009. E depois nasceu a filha, Vivian Lake Brady, a 5 de dezembro de 2005. Ambos nasceram em casa.

Ao longo de dois anos a relação foi ficando séria. Primeiro houve um pedido de casamento, que exigiu a Tom Brady alguma preparação. “Quando ele me pediu em casamento ele inventou toda uma história sobre como o meu apartamento tinha uma inundação e eu corri para lá para tentar resolver a situação. Quando cheguei, todo o apartamento tinha velas e pétalas de rosa por todo o lado e depois ele ajoelhou-se e fez o pedido”, contou Gisele em entrevista à Vogue. Mas continuou: “E eu gritei ‘levanta-te!’ porque ele tinha acabado de ser operado e teve infeções. Ele disse ‘eu tenho de me ajoelhar’ e eu disse ‘não, levanta-te, por favor’. E aqui estamos nós.”

Em janeiro de 2009 ficaram noivos e no mês seguinte casaram. Pela primeira vez, a 26 de fevereiro numa cerimónia íntima na igreja católica de Sta. Mónica, na Califórnia. A grande festa aconteceu mais tarde, em abril, na Costa Rica, onde Gisele tem uma casa. Anos depois, Gisele partilhou no Instagram uma fotografia da cerimónia em Sta. Mónica, a propósito do nono aniversário do casamento. “Tínhamos esta igreja em Sta. Mónica, fomos lá e eu, literalmente, cheguei de jeans e t-shirt e vesti-me na sala do padre. Eu própria tratei do cabelo e da maquilhagem. Na verdade nem tratei do cabelo. Só pus rímel e foi bom eu ter rímel à prova de água, porque eu estive a chorar o tempo todo. Foi um dia especial”, segundo disse Gisele à Vogue. Seguiu-se uma receção em casa dos noivos com churrasco para um pequeno grupo de convidados.

O fim da carreira ou fim da relação?

Em 2020, Brady confessou no The Howard Stern Show que dois anos antes o seu casamento tinha passado por uma crise. Gisele “não estava satisfeita” com a relação, uma vez que o marido “não estava a fazer o seu papel na família”. Segundo o atleta, a mulher sentia que ele se dedicava ao futebol durante a época desportiva e, quando esta acabava, dedicava-se aos seus outros negócios, deixando para trás a casa e a família. Brady disse que a situação foi uma chamada de atenção, marcou “uma grande transição” na sua vida e passou a dedicar-se muito mais à família. Ele confessou que chegou a ficar “ressentido” com as críticas da mulher e que o casal procurou aconselhamento. Contudo, o ponto de viragem terá sido uma carta que Gisele lhe escreveu onde pôs por escrito o que sentia em relação ao casamento de ambos.

Em 2020, ao fim de 20 anos na equipa New England Patriots, mudou para os Tampa Bay Buccaneers e a família trocou Boston pela Florida. No ano seguinte ganhou a Super Bowl com a sua nova equipa.

Em fevereiro de 2022, Tom Brady anunciou o fim da sua carreira no futebol americano. “A minha mulher é a minha maior apoiante. Magoa-a ver-me ser atingido no campo. Ela merece o que ela precisa de mim enquanto marido e os meus filhos merecem o que eles precisam de mim enquanto pai”, disse Brady no podcast “Let’s Go!”, citado pela revista People. Gisele mostrou publicamente o seu apoio através de uma mensagem no Twitter, cuja legenda dizia apenas: “Que viagem meu amor!”.

No currículo registava 22 épocas e sete vitórias no Super Bowl, mas afinal Tom Brady queria continuar a jogar e no mês seguinte retirou a sua reforma. A mulher apoiou-o publicamente através das redes sociais. Durante os meses que se seguiram o casal foi partilhando informação através de entrevistas, que perceber ou especular sobre o atual momento da vida do casal.

Já desde algum tempo a imprensa alimenta a ideia de que Gisele quer que o marido se retire da competição e a situação foi abordada numa entrevista que deu à revista Elle publicada na edição de setembro de 2022. A entrevistadora disse à modelo que considera “a caracterização sexista” e ela concordou. “Acho que este é o sistema em que temos vivido. É isso que a sociedade tem aceitado e o que a sociedade não tem aceitado.”

Falando mais especificamente sobre o trabalho do marido: “Obviamente, eu tenho as minhas preocupações — este é um desporto violento e eu tenho os meus filhos e gostava que ele estivesse mais presente”, confessou. “Definitivamente que tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, ultimamente, sinto que toda a gente tem de tomar uma decisão que funcione para si. Ele precisa seguir a sua felicidade, também”, diz a modelo sobre o facto do marido ter anunciado a sua reforma e de seguida o seu regresso à competição num espaço de poucas semanas, apenas uns meses antes.

A entrevista foca-se na nova fase da vida que a supermodelo está agora a viver, com vários planos em mãos. “Tenho uma longa lista de coisas que tenho de fazer, que quero fazer. Aos 42 sinto-me mais conectada com o meu objetivo”. Contudo no longo texto, Gisele fala também da família, e em especial do marido, e deixa claro o seu papel. “Eu fiz a minha parte, que é estar lá para [o Tom]. Eu mudei-me para Boston e foquei-me em criar um casulo e um ambiente de amor para os meus filhos crescerem e em estar lá para o apoiar a ele e aos sonhos dele. Ver os meus filhos bem sucedidos e a tornarem-se os lindos pequenos humanos que são, vê-lo ser bem sucedido e realizado com a carreira dele – isso faz-me feliz. Neste ponto da minha vida, sinto que fiz um bom trabalho nessa área.” E conclui: “Sinto-me muito realizada nessa área, enquanto mãe e enquanto esposa. E agora vai ser a minha vez”.

A 13 de setembro de 2022, no podcast “Let’s Go!”, no qual Brady faz parte do painel, foram abordados os rumores sobre a sua retirada que continuam a circular. “Porque consideraria parar só porque os outros pensam que devia fazê-lo?”, perguntou um dos colegas do programa. O quarterback respondeu que “a única coisa que muda com o tempo é que tem diferentes prioridades quando se envelhece”. “Eu não tenho um Natal há 23 anos e não tenho um Dia de Ação de Graças há 23 anos, eu não celebro aniversários com pessoas de quem gosto que tenham nascido entre agosto e o fim de janeiro. E não tenho possibilidade de ir a funerais ou casamentos”, confessou a estrela do futebol americano sobre os sacrifícios que estar ao mais alto nível implica. “Acho que chega um ponto na tua vida em que dizes: ‘Sabes? Eu tive a minha conta e chega e é tempo de ir, de seguir para outras partes da vida.”

Em setembro, Tom e Gisele foram vistos com os filhos em separado e em diferentes partes do país, conta a People. Antes disto, o jogador tinha estado 11 dias afastado dos treinos por razões “pessoais”. Quando questionado numa conferência de imprensa sobre o que teria provocado a sua ausência, Brady respondeu: “É tudo pessoal, sabem toda a gente tem diferentes situações com as quais tem de lidar. Todos temos desafios únicos na nossa vida”, cita o New York Times.

Quando a National Football League (NFL) arrancou, a 11 de setembro, Gisele Bündchen fez uma publicação de incentivo no Twitter (“Vamos lá Tom Brady! Vamos lá Bucs!”), mas não esteve presente no estádio assim como também não esteve quando a equipa do marido jogou em casa pela primeira vez na temporada, mais tarde ainda no mês de setembro.

No início deste mês de outubro ficou a saber-se que, tanto Gisele Bündchen como Tom Brady, tinham contratado advogados especializados em divórcio. A notícia chegou na sequência de algumas semanas em que ambos teriam estado a viver separados, segundo a CNN, a quem uma fonte próxima do casal disse que estavam “a explorar as suas opções” no que toca ao casamento.

Já no final da semana passada, o caso de incerteza que envolve o futuro do casal Gisele Bündchen e Tom Brady voltou a ter um novo capítulo. “Não há reforma no meu futuro”, disse Brady num vídeo publicado pela sua equipa no Instagram, durante uma conferência de imprensa. “Estou aqui para anunciar que, finalmente, vocês me levaram ao limite”, começou o desportista. “Eu adoro o desporto, adoro os meus colegas e quero fazer um bom trabalho por esta equipa, como sempre fiz.” Ambos os membros deste casal parecem decididos a abraçar ambiciosos projetos profissionais e já sabemos quão bons são quando o fazem, por isso resta ao público esperar para ver o que está escrito no futuro destas duas estrelas.