O PSG até teve dois empates em 12 jogos na Ligue 1 mas os cinco pontos de vantagem no Campeonato em relação a Lens e Lorient dão conta de uma realidade demasiado previsível: a não ser que aconteça quase um qualquer tipo de cataclismo, os parisienses irão passear até à revalidação do título com mais ou menos diferença em relação aos adversários mais próximos. No entanto, a realidade na Liga dos Campeões é bem distinta. Ou melhor, a passagem aos oitavos nunca pareceu estar em causa mas o primeiro lugar iria ser uma luta até à última ronda depois das duas igualdades frente ao Benfica. E foi por isso também que os responsáveis não gostaram de ver a capa do Le Parisien este domingo e todas as notícias que se sucederam (e que acabaram por ser desmentidas) sobre os contratos das principais estrelas da equipa.

“Na sequência da notícia sensacionalista publicada em relação ao clube e a um dos seus jogadores, o PSG confirma que a notícia está errada em todos os detalhes apresentados. O timing escolhido por esta publicação é também surpreendente, a poucos dias de um jogo de Liga dos Campeões”, escreveu o clube em comunicado, contrariando algo que, de outra forma, já tinha sido escrito por outros meios sobre Kylian Mbappé aí não desmentido: mais de 630 milhões de euros brutos até 2025, entre salário bruto anual (72 milhões por época), o prémio de assinatura na renovação (180 milhões) e mais um bónus chamado de fidelidade crescente com o passar do tempo (de 70 a 90 milhões por temporada). Contas feitas, e de longe, “o maior contrato alguma vez assinado por um atleta em todo o mundo”, como remata a publicação.

Verdade ou não, exagero ou não (e esses números correspondiam a 25% da folha de pagamentos do clube numa temporada), não foi propriamente a melhor notícia num balneário que ainda não sabe o que é perder na presente época mas que parece quase um barril de pólvora pronto para explodir tendo como a grande “mina” o relacionamento agora mais distante de Mbappé e Neymar depois de uma confusão que começou com a hierarquia dos marcadores de grandes penalidades. Coincidência ou não, e no melhor momento da temporada, voltou a emergir Lionel Messi, o outro vértice do ataque de luxo do PSG.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.