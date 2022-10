Liderança isolada do Campeonato a menos de um mês do Mundial? Check. Primeiros 19 jogos da temporada sem qualquer derrota? Check. Vitória no Dragão mais de três anos depois e no primeiro Clássico da época? Check. Esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Benfica disputava mais do que um jogo contra a Juventus: disputava a possibilidade de fazer mais um check, mais um certo, mais um sinal verde. Desta feita, o check que assinalava o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões com ainda uma jornada da fase de grupos por cumprir.

Poucos dias depois da sempre importante vitória no Dragão contra o FC Porto, a primeira desde março de 2019, a equipa de Roger Schmidt recebia a Juventus que derrotou em Turim há mais de um mês e tinha a possibilidade de carimbar desde logo a presença na fase seguinte da Liga dos Campeões. Para isso, não podia perder — e tinha de esperar que, à mesma hora e em Paris, o PSG também não perdesse com os israelitas do Maccabi Haifa. Na ótica do treinador alemão, porém, jogar para o empate nunca seria uma opção.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Benfica-Juventus, 4-3 Fase de grupos da Liga dos Campeões Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Srđan Jovanović (Sérvia) Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah (Gilberto, 81′), António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, João Mário (Chiquinho, 90+4′), Rafa (Musa, 87′), Fredrik Aursnes, Gonçalo Ramos (David Neres, 87′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Ristic, John Brooks, João Victor, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Henrique Araújo, Paulo Bernardo Treinador: Roger Schmidt Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci (Alex Sandro, 60′), Gatti, Cuadrado (Miretti, 60′), Locatelli, McKennie, Rabiot, Moise Kean (Milik, 45′), Kostic (Iling-Junior, 70′), Vlahovic (Soulè, 70′) Suplentes não utilizados: Pinsoglio, Mattia Perin, Rugani, Fagioli Treinador: Massimiliano Allegri Golos: António Silva (17′), Moise Kean (21′), João Mário (gp, 28′), Rafa (35′ e 50′), Milik (77′), McKennie (79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Danilo (62′), a Enzo Fernández (84′)

“Não somos uma equipa que saiba jogar para o empate. Quando entramos no relvado, o nosso objetivo é ganhar o jogo. Amanhã será igual. Temos de acreditar em nós, ser corajosos e aproveitar o fator casa. Todas as equipas ainda podem qualificar-se e a Juventus é a Juventus. É um grande clube, com grandes jogadores, com um treinador muito experiente. Também querem continuar na Liga dos Campeões depois da fase de grupos, por isso, temos de esperar a melhor Juventus e estar preparados para jogar ao nosso melhor nível”, atirou Schmidt, que na passada sexta-feira viveu um dos dias mais marcantes desde que chegou à Luz, na antevisão.

