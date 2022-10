Um homem foi detido pela agência de segurança interna norueguesa na cidade de Tromsø, no círculo Ártico, por suspeitas de ser um espião russo infiltrado no país e não um cidadão brasileiro, como se apresentava. Esta terça-feira, um tribunal local decretou que seja detido durante quatro semanas, enquanto avalia o pedido de deportação feito pelas autoridades norueguesas.

A notícia foi confirmada pelo agente Hedvig Moe ao canal de televisão NRK: “Pedimos a expulsão da Noruega de um investigador brasileiro da Universidade do Ártico de Tromsø, porque achamos que ele representa uma ameaça a interesses nacionais fundamentais”.

O homem estaria na Noruega desde o outuno de 2021, altura em que começou a trabalhar na Universidade como investigador da região norte e de ameaças híbridas. As autoridades norueguesas avançaram para a detenção esta segunda-feira, por terem fortes suspeitas de que o homem trabalha para uma agência de informação russa e que o nome e cidadania que usa são falsos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estamos preocupados com a possibilidade de ele ter adquirido uma rede e informações sobre a política da Noruega na região norte do país”, acrescentou o agente Moe à NRK. “Tememos que a informação possa ser mal utilizada pela Rússia”.

O advogado de Defesa, Thomas Hansen, afirmou ao jornal norueguês Verdens Gang que o suspeito não reconhece as acusações de que é alvo. “Não sei porque acham que ele é um espião russo”, disse.

Não é a primeira vez que um país europeu suspeita de ter no seu solo um espião russo que recorre a identidade brasileira para obter informações. Em junho, as autoridades holandesas detetaram o caso de um homem que dizem ser um espião dos serviços de informação militares russos (GRU) e que usava identidade brasileira. Terá sido detetado quando tentava começar a estagiar no Tribunal Penal Internacional de Haia.

Os serviços de segurança noruegueses garantem que os espiões russos recorrem frequentemente a identidades falsas de países da América do Sul, por muitos destes não terem registos centrais de população. “Sabemos que a Rússia já usou identidades sul-americanas e, neste caso, acreditamos que tenham usado uma identidade brasileira”, afirmou o agente Moe à NRK.

Nos últimos dias, a Noruega deteve vários cidadãos russos, suspeitos de usarem drones para obter informações sobre o país.