A nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurou esta terça-feira, no seu primeiro discurso ao parlamento que a Itália vai continuar a ser “um parceiro confiável da NATO”, apoiando a Ucrânia contra a Rússia, e defender a integração europeia.

No seu discurso ao parlamento – onde vai receber um voto de confiança seguido de outro, na quarta-feira, do Senado, legitimando oficialmente o seu poder – Meloni sublinhou que “a Itália faz parte do Ocidente, o berço da liberdade e da democracia”.

Por isso, adiantou, a Itália vai continuar a ser “um parceiro confiável da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]”, que apoia a Ucrânia com formação e equipamento na guerra contra a Rússia.

Apesar de liderar um partido eurocético – o Irmãos de Itália -, Giorgia Meloni, assegurou que a intenção “não é impedir ou sabotar a integração europeia”, mas sim fazer funcionar melhor a máquina comunitária.

A nova primeira-ministra avisou ainda os deputados que a situação em Itália não “permite perder tempo”, agradecendo ao seu antecessor, Mario Draghi, por possibilitar uma rápida passagem do poder, apesar de o Irmãos de Itália ter sido a única força de oposição do Governo anterior.

No seu discurso, Meloni agradeceu também ao Presidente, Sergio Mattarella, por tê-la escolhido como primeira-ministra, na sequência da vitória do partido Irmãos de Itália, nas eleições de 25 de setembro, afirmando que “este é um momento fundamental para a democracia”.

Meloni agradeceu também aos seus parceiros de coligação, o partido Liga, liderado por Matteo Salvini, e o partido conservador Força Itália, de Silvio Berlusconi, por permitirem formar um Governo num tempo quase recorde.

Os agradecimentos “mais sinceros” foram, no entanto, enviados “para o povo italiano, o único soberano”, segundo referiu Meloni, defendendo que os países que avisaram que irão manter-se “vigilantes” aos movimentos de um Governo de direita e extrema-direita “não estão a respeitar o povo italiano”.

A nova líder do executivo italiano admitiu ao parlamento que sente nos seus ombros “o peso de ser a primeira mulher no cargo de primeira-ministra em Itália”, mas garantiu que irá manter as promessas que fez na campanha “mesmo que algumas pessoas possam não gostar”.

Giorgia Meloni nega qualquer simpatia ou proximidade ao fascismo

A nova primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, líder do partido pós-fascista Irmãos de Itália, negou esta terça-feira ter “qualquer simpatia” ou proximidade com regimes antidemocráticos, incluindo com o fascismo.

“Nunca tive qualquer simpatia ou proximidade com regimes antidemocráticos, incluindo com o fascismo”, afirmou durante o seu primeiro discurso perante a Câmara dos Deputados.

Giorgia Meloni, que começou a sua carreira política nas alas jovens do partido pós-fascista Movimento Social, considerou que as leis raciais contra os judeus, aprovadas pelo regime de Benito Mussolini, “foram o ponto mais baixo” da história italiana.

Numa entrevista dada quando tinha 19 anos, Meloni defendeu que Benito Mussolini foi “um bom político” e que “tudo o que fez, fez pela Itália.

No entanto, desde então, a nova primeira-ministra italiana tem tentado afastar-se dessa afirmação, tendo mesmo publicado, durante a campanha eleitoral para as eleições de setembro, um vídeo no qual proclamava a sua distância face ao fascismo do ditador Benito Mussolini, aliado de Hitler na II Guerra Mundial.

“Lutaremos contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política e discriminação”, acrescentou, num discurso desta terça-feira, que durou mais de uma hora e foi interrompido por aplausos da maioria governamental, composta pelo seu partido e pelos dois parceiros da coligação, o Liga e o Força Itália.

O discurso será seguido por um voto de confiança, que constitui o primeiro passo para a sua investidura.

Na sua apresentação ao parlamento, Meloni falou também sobre a defesa do meio ambiente, salientando que “não há ambientalista mais convicto do que um conservador”.

Segundo referiu, o que difere é que um conservador quer “defender a natureza com o homem dentro. Combinar a sustentabilidade ambiental, económica e social”.

Sobre a família, que tem um ministério próprio neste executivo, explicou que “um plano imponente, económico mas também cultural, está previsto para redescobrir a beleza da paternidade e para recolocar a família no centro da sociedade”.

O seu compromisso, avançou, é “aumentar os valores dos subsídios por cada filho e ajudar os jovens casais a obter crédito para conseguirem comprar a sua primeira casa”.

Citando Montesquieu, que disse que “a liberdade é aquele bem que faz desfrutar de todos os outros bens”, Meloni assegurou que “este Governo de centro-direita nunca limitará as liberdades existentes dos cidadãos e das empresas”.