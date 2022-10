Siga o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia está esta terça-feira no 244.º dia — e as últimas horas ficam marcadas pela chegada do Presidente alemão a território ucraniano (a primeira vez desde o início da guerra) e pelos apelos de Zelensky aos líderes europeus, reunidos em Berlim para discutir os desafios da reconstrução da Ucrânia.

Aqui fica um resumo do que aconteceu nas últimas horas:

O presidente da Alemanha, Fran-Walter Steinmeier, chegou esta terça-feira a Kiev para uma visita surpresa à Ucrânia — a primeira viagem do chefe de Estado alemão desde o início da guerra no país, motivada pela invasão russa a 24 de fevereiro. “A nossa solidariedade é ininterrupta e continuará assim”, disse Steinmeier esta manhã à chegada a Kiev, de comboio;

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, reafirmou o compromisso da Ucrânia com as reformas necessárias para aderir à União Europeia, incluindo a segurança jurídica para os investidores na reconstrução do país. O governo de Kiev está empenhado na “rápida implementação das reformas em curso”, disse Shmyhal na conferência internacional de Berlim sobre a reconstrução da Ucrânia;

Na mesma conferência, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defenderam a criação de mecanismos para a reconstrução da Ucrânia para o país caminhar para a integração na União Europeia;

Zelensky também discursou na conferência de Berlim. Na sua intervenção, afirmou que os ataques russos já destruíram mais de um terço do setor energético ucraniano e apelou aos líderes europeus que se comprometam com a reconstrução da Ucrânia;

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vai enviar uma equipa de inspetores à Ucrânia para visitar duas instalações nucleares do país, confirmou o organismo na noite de segunda-feira. A visita dos inspetores acontece devido a um convite feito pelo próprio governo ucraniano depois de Moscovo ter acusado a Ucrânia de se estar a preparar para usar uma “bomba suja” no próprio território com o objetivo de incriminar a Rússia;

No Reino Unido, a nomeação de Rishi Sunak para liderar o governo suscitou reações na Ucrânia e na Rússia. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, felicitou o novo primeiro-ministro. No Twitter, disse esperar que Sunak consiga “ultrapassar com sucesso todos os desafios que a sociedade britânica e todo o mundo enfrentam”;

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não acreditar que as relações entre a Rússia e o Reino Unido vão melhorar com a nomeação do novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak;

Antes, no seu último discurso como primeira-ministra britânica, Liz Truss deixou críticas a Putin. “A democracia deve competir e ultrapassar os regimes democráticos onde os poderes estão nas mãos de alguns”, salientou, tendo na mira Vladimir Putin. Depois, frisou que a “Ucrânia deve prevalecer contra a agressão”;

Pelo menos cinco pessoas terão ficado feridas esta terça-feira na cidade de Melitopol, na região de Zaporíjia (uma das quatro regiões recentemente anexadas pela Rússia), na sequência de uma forte explosão junto às instalações da ZaTV — uma estação televisiva promovida por Moscovo que emite propaganda pró-russa;

As forças armadas da Ucrânia disseram já ter causado 68.420 baixas nas forças russas desde o início da guerra, de acordo com um balanço publicado esta terça-feira;

Iryna Vereschuk, vice-primeira-ministra e ministra da Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupadas, aconselhou os ucranianos que estejam no estrangeiro a não regressar ao país pelo menos até à primavera;

Um tribunal russo rejeitou o pedido de recurso da sentença feito pela defesa da basquetebolista norte-americana Brittney Griner, condenada na Rússia a uma pena de nove anos pela posse de óleo de canábis em cartuchos para vaping e intenção de tráfico;

Um grupo de deputados conservadores russos do Partido Liberal Democrata vai apresentar no parlamento um projeto de lei no sentido de abolir as penas de prisão aos condenados nos territórios ucranianos anexados por Moscovo.

