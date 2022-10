Uma sala de estar pontuada de objetos familiares à grande maioria das pessoas. Um sofá, um televisor, uma mesa de jantar, brinquedos e jogos, livros em prateleira, DVDs empilhados, algumas plantas e até um pequeno piano elétrico. Uma casa-catálogo, na interrogação da própria família sobre o que realmente distingue hoje uma casa das outras, sendo muitas destas compostas pelos mesmos objetos, comprados nos mesmos lugares. Em “Terreno Selvagem II”, a peça de Miguel Castro Caldas, Pedro Gil e Raquel Castro, que se estreia esta quarta-feira, dia 26, no Teatro São Luiz, em Lisboa, há um lado estranhamente familiar que nos acolhe, experiência rara perante a evidência de um retrato que pensamos já conhecer em demasia. Mas o que faz, afinal, uma família ser família hoje?

A história começa assim: uma mãe, um pai e duas filhas – a “pulga” e a “piolha” –, na vivência aparentemente simples e banal de quotidiano entre diálogos marcados por laços de afeto. O tempo vai passando. Em diferentes estágios da vida, são também diferentes as perguntas que se fazem, as curiosidades que se têm, bem como as ânsias sobre o futuro. Nesta família, as duas filhas, a poucos anos de chegarem à adolescência, passam os dias a fazer perguntas (algumas bastante existenciais) e com curiosidades que esperam ver resolvidas. Aos pais cabe – pois, claro – fazer o obséquio de responder. Fora de casa há uma tempestade (a Leslie), cujas notícias sobre o seu rasto de destruição se ouvem na rádio. Uma das filhas tem febre. Terá de ficar em casa. Alguém familiar pode tomar conta da jovem? O dia-a-dia coloca pressão na responsabilidade de quem gere uma casa.

Logo nos primeiros momentos há uma aparente banalidade neste díptico inspirado nos primeiros 10 anos de Pedro Gil e Raquel Castro enquanto pais de uma filha e que surge depois de “Terreno Selvagem” (2016), onde se conta a história de uma mãe e um pai com uma filha de cinco anos. Na sucessão natural, a família cresceu e o seu retrato torna-se mais amplo e importante do que se podia esperar. Se a família parece hoje ter-se tornado num tema central da dramaturgia contemporânea, podemos dizer que há cada vez mais formas de olhar para a família portuguesa atual. E todos os pormenores importam, mesmo num padrão mais ou menos definido do que envolve o conceito de família.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: