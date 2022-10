Durante a sua visita a Itália, Emmanuel Macron foi recebido na segunda-feira pelo Papa Francisco e, além de discutirem o que está a acontecer na Ucrânia, a propósito da invasão russa, o Presidente francês decidiu oferecer um livro ao representante máximo do Vaticano. No entanto, este livro, “Paz perpétua. Um projeto filosófico”, do filósofo Immanuel Kant e editado em 1796, deu origem a uma controvérsia que foi esclarecida apenas esta quarta-feira.

Quando foram publicadas as fotografias que mostravam o livro em causa, rapidamente foi levantada uma questão: seria este um dos livros raros roubados à Polónia durante a ocupação nazi, na Segunda Guerra Mundial? A resposta é não, garantiu o Ministério da Cultura polaco.

A questão ganhou maior dimensão, porque, segundo avançou o jornal The Telegraph, o livro dado por Emmanuel Macron continha um selo de uma sociedade de leitura da Polónia, fundada por estudantes de uma universidade situada em Lviv — esta cidade pertence hoje à Ucrânia, mas até 1939 pertenceu à Polónia. Foi precisamente esta particularidade que levantou a dúvida sobre a possibilidade de este ser um livro levado da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, durante as ocupações, quer do exército alemão, quer do exército da União Soviética, o território polaco perdeu grande parte do seu património — cerca de 500 mil peças desapareceram.

Assim que começou a polémica, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia adiantou que a questão ia ser investigada e, avançou esta quarta-feira o jornal The Washington Post, a Polónia acabou por rejeitar esta hipótese. Piotr Glinski, ministro da Cultura polaco, garantiu que este livro “não é uma perda da guerra”. “Ao contrário do que foi dito por alguns órgãos de comunicação social, este não é um livro roubado da Polónia”, acrescentou.

A conversa entre Macron e o Papa Francisco durou, segundo anunciou o Vaticano, 55 minutos e foram então abordadas “questões internacionais, começando pelo conflito na Ucrânia, com especial atenção à situação humanitária”.