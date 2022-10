O diretor-geral da Portugália, Valter Fernandes, vai deixar a TAP no final do ano para abraçar “novos desafios profissionais”, depois de 21 anos na empresa, revelou esta terça-feira a Comissão Executiva da companhia aérea.

O lugar de Valter Fernandes será assumido pela CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, até ser encontrado um substituto, encontrando-se o processo de seleção, interno e externo, a decorrer, referiu a Comissão Executiva da TAP numa nota a que a agência Lusa teve acesso.

A Comissão Executiva refere também que será dada mais informação “em momento oportuno” para que os interessados e qualificados para a função possam concorrer ao cargo.

Há mais de duas décadas no Grupo TAP, Valter Fernandes abraça agora novos desafios profissionais e é com grande pena que o vemos partir, agradecendo-lhe todo o trabalho, de grande qualidade, desenvolvido ao longo de tantos anos”, pode ler-se na mesma mensagem.

Já o diretor-geral da companhia aérea regional que pertence ao Grupo TAP, referiu, numa mensagem a que a Lusa teve acesso, que sairá do grupo em dezembro com “um sentimento bastante nostálgico”.

Garantindo que deixa a companhia aérea portuguesa com “a consciência tranquila”, Valter Fernandes realçou que trabalhou “incansavelmente para deixar uma Portugália maior e melhor” do que a encontrou.

Na Portugália, fecho cinco anos de um ciclo como diretor-geral, período no qual passámos de 13 para 19 aeronaves, aumentámos em 50% a oferta de lugares disponíveis e passámos de 650 para cerca de 900 colaboradores. Com este crescimento, quase duplicámos a presença dentro do Grupo TAP, em relação a horas voadas vs totais”, frisou.